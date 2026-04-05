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VIDEO: शख्स ने भूसा भरने का ऐसा जुगाड़ निकाला, जिसने देखा भौंचक्का रह गया | देखें वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर ऐसे देसी जुगाड़ अक्सर लोगों को इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये सीधे जिंदगी से जुड़े होते हैं.

Published date india.com Published: April 5, 2026 1:16 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Desi jugaad ka Video
देसी जुगाड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो खूब हंसाता तो कई बार हैरानी भी बहुत आती है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो दरअसल देसी जुगाड़ से जुड़ा है, जिसमें एक शख्स ने भूसा भरने का अनोखा तरीका दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया है. आम तौर पर बड़े बोरे में भूसा भरना आसान काम नहीं होता. इसमें काफी समय और मेहनत लगती है, क्योंकि लोग हाथों से उठाकर धीरे-धीरे भरते हैं.

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शख्स ने लगाया गजब का दिमाग

मगर वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स इस पारंपरिक तरीके को पूरी तरह बदल देता है और अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल करता है कि काम मिनटों में पूरा हो जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह बोरे के एक सिरे को अपनी एड़ी से दबाकर स्थिर कर लेता है, जबकि दूसरे हिस्से को कमर के सहारे टिकाता है. इसके बाद वह झुककर पैरों के बीच से भूसा उठाता है और पीछे की तरफ फेंकता है. खास बात ये है कि भूसा सीधे बोरे में जाकर गिरता है और बिना ज्यादा मेहनत के तेजी से भरता जाता है.

जुगाड़ देखकर हैरान हुए लोग

इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें हाथों का इस्तेमाल बेहद कम होता है और शरीर का संतुलन बनाकर काम को आसान बना दिया जाता है. यही वजह है कि लोग इस जुगाड़ को देखकर दंग रह गए हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह तरीका मेहनत बचाने के साथ-साथ समय भी काफी कम कर देता है. सोशल मीडिया पर ऐसे देसी जुगाड़ अक्सर लोगों को इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये सीधे जिंदगी से जुड़े होते हैं. इनमें ना कोई दिखावा होता है और ना ही कोई जटिल तकनीक. बस साधारण सोच और थोड़ा अलग नजरिया, जो कठिन काम को भी आसान बना देता है.

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इस वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे शानदार आइडिया बता रहा है तो कोई इसे गांव की असली स्मार्टनेस का उदाहरण मान रहा है. कुल मिलाकर, यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि जुगाड़ के मामले में देसी दिमाग का कोई मुकाबला नहीं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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