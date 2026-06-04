सेंट्रल जेल देखने की सनक में पत्नी पर ही तान दिया तमंचा, फिर खुद थाने पहुंच गया शख्स

यूपी के इटावा जिले से एक होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स की सेंट्रल जेल देखने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि उसने खुद को जेल पहुंचाने के लिए ऐसा कदम उठा लिया, जिसे सुनकर लोग भी चौंक गए. बताया जा रहा है कि शख्स का नाम कोमल सिंह है और वो सेंट्रल जेल को अंदर से देखना चाहता था. इसी सनक में उसने अपनी पत्नी को 315 बोर के तमंचे से धमका दिया. घटना के बाद वह खुद ही पुलिस चौकी पहुंच गया और पुलिसकर्मियों को पूरी बात बता दी. शख्स ने साफ कहा कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और वह सेंट्रल जेल देख सके. इस अजीब घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.
सबसे हैरानी की बात यह रही कि घटना को अंजाम देने के बाद वो सीधे पुलिस चौकी पहुंचा. वहां उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी को तमंचा दिखाकर धमकाया है. शख्स की बात सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए हैरान रह गई. पुलिस ने उसके खिलाफ अवैध हथियार रखने समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया.
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गिरफ्तारी के बाद उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह खुद पूरी घटना और उसके पीछे की वजह बताते हुए दिखाई दे रहा है. शख्स वीडियो में यह कहता नजर आ रहा है कि उसकी लंबे समय से सेंट्रल जेल देखने की इच्छा थी और इसी कारण उसने यह कदम उठाया. हालांकि, उसकी यह सनक अब उसे जेल तक पहुंचा चुकी है. लोगों का कहना है कि किसी जगह को देखने की चाहत में कानून तोड़ना बिल्कुल गलत है. बताया जा रहा है कि कोमल सिंह पेशे से ट्रैक्टर चालक है. वीडियो को vistaarnewsofficial नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.