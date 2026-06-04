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सेंट्रल जेल देखने की सनक में पत्नी पर ही तान दिया तमंचा, फिर खुद थाने पहुंच गया शख्स

सोशल मीडिया पर शख्स का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वो खुद पीछे की सारी कहानी बता रहा है.

Written by: Nandan Singh
Published: June 4, 2026, 10:25 AM IST
Man Wanted To See Central Jail
Photo Credit: vistaarnewsofficial/Instagram

यूपी के इटावा जिले से एक होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स की सेंट्रल जेल देखने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि उसने खुद को जेल पहुंचाने के लिए ऐसा कदम उठा लिया, जिसे सुनकर लोग भी चौंक गए. बताया जा रहा है कि शख्स का नाम कोमल सिंह है और वो सेंट्रल जेल को अंदर से देखना चाहता था. इसी सनक में उसने अपनी पत्नी को 315 बोर के तमंचे से धमका दिया. घटना के बाद वह खुद ही पुलिस चौकी पहुंच गया और पुलिसकर्मियों को पूरी बात बता दी. शख्स ने साफ कहा कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और वह सेंट्रल जेल देख सके. इस अजीब घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.

सेंट्रल जेल देखने की सनक

सबसे हैरानी की बात यह रही कि घटना को अंजाम देने के बाद वो सीधे पुलिस चौकी पहुंचा. वहां उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी को तमंचा दिखाकर धमकाया है. शख्स की बात सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए हैरान रह गई. पुलिस ने उसके खिलाफ अवैध हथियार रखने समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया.

और पढ़ें: शख्स ने 50 हिस्सों में काट दिया चावल का दाना, चाकू चलाने की रफ्तार देखकर ही हैरान रह गए लोग

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:

वीडियो हुआ वायरल

गिरफ्तारी के बाद उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह खुद पूरी घटना और उसके पीछे की वजह बताते हुए दिखाई दे रहा है. शख्स वीडियो में यह कहता नजर आ रहा है कि उसकी लंबे समय से सेंट्रल जेल देखने की इच्छा थी और इसी कारण उसने यह कदम उठाया. हालांकि, उसकी यह सनक अब उसे जेल तक पहुंचा चुकी है. लोगों का कहना है कि किसी जगह को देखने की चाहत में कानून तोड़ना बिल्कुल गलत है. बताया जा रहा है कि कोमल सिंह पेशे से ट्रैक्टर चालक है. वीडियो को vistaarnewsofficial नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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