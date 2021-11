Man wants to sell his Wife’s Kidney: रुपयों की ज़रूरत है, या कर्ज चुकाना है तो लोग कुछ न कुछ जतन करते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो अपने ऊपर चढ़ा कर्ज चुकाने के लिए अपनी पत्नी की किडनी बेचना चाहता है. पति अपनी पत्नी की किडनी बेचने के लिए जिद पर अड़ा हुआ है. पत्नी ने अपनी किडनी (Kidney) देने से इनकार कर दिया, इसके बाद पति ने पत्नी पर हमला कर दिया. मामला केरल के तिरुवनंतपुरम का है. यहां एक व्यक्ति को अपनी पत्नी और बच्चों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पत्नी ने कर्ज चुकाने में पति की मदद करने के लिए अपनी किडनी दान करने से इनकार कर दिया था.Also Read - 'बाहरवाली' के चक्कर में पति ने करा डाला घरवाली का 'मर्डर', सुपारी देकर 17 बार किया चाकुओं से हमला

पुलिस ने बताया कि जब साजन अपनी पत्नी के मन में बदलाव के बाद अचानक गुस्से में आ गया तब उसने उस पर हमला कर दिया. साजन पर चार लाख रुपये का कर्ज था और कर्ज चुकाने के लिए यह तय हुआ कि उसकी पत्नी अपनी एक किडनी मलप्पुरम जिले के एक निवासी को दान करेगी, जिसके बदले में उसे 9 लाख रुपये दिए जाएंगे.

बता दें कि केरल में ऐसे एजेंट हैं जो डोनर की तलाश में रहते हैं और जरूरत के हिसाब से किडनी उन्हें बेच दी जाती है, जिन्हें इसकी तत्काल जरूरत होती है. एक बार सौदा हो जाने के बाद, दाता को कई जांच से गुजरना पड़ता है जिसमें महिला ने किडनी देने से मना कर दिया. मना करने पर गुस्साएं साजन ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया. जिसे महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने पुलिस से संपर्क कर साजन को गिरफ्तार करा दिया. पुलिस ने साजन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.