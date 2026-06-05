Viral Video: मनाली घूमने आई विदेशी महिला से घिनौनी हरकत, वीडियो देखकर आपका भी खून खौल जाएगा

Manali Ka Viral Video: वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ सड़क पर खुलेआम बदसलूकी होती दिखाई दे रही है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/viral/manali-ka-viral-video-foreign-tourist-woman-harasses-on-manali-street-shocking-video-going-viral-now-8437411/ Copy

मनाली घूमने आई विदेशी महिला हुई छेड़छाड़. (Photo/X)

Shocking Viral Video: हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़का दिया है. वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ सड़क पर खुलेआम बदसलूकी होती दिखाई दे रही है. वीडियो देखने के बाद लोग इसे सिर्फ एक महिला के साथ हुई शर्मनाक घटना नहीं, बल्कि देश की छवि पर दाग लगाने वाली हरकत बता रहे हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दिन के समय सड़क पर सामान्य आवाजाही चल रही होती है. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचते हैं. तभी उनमें से एक युवक सामने से आ रही विदेशी महिला के बेहद करीब जाकर अशोभनीय हरकत करता है और तेजी से आगे निकल जाता है.

ये भी जरूर पढ़ें- VIDEO: पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते ही आग का गोला बन गई कार, सेकंडों में मच गई अफरा-तफरी

क्या है पूरा मामला

पूरी घटना इतनी अचानक होती है कि महिला कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है. महिला के चेहरे पर साफ तौर पर घबराहट और हैरानी देखी जा सकती है. युवक की घिनौनी हरकत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि कोई भी पर्यटक जब किसी दूसरे देश में घूमने आता है, तो वह वहां की संस्कृति और लोगों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता है. लेकिन इस तरह की घटनाएं भारत आने वाले विदेशी मेहमानों के मन में डर पैदा कर सकती हैं.

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोगों की वजह से पूरे देश की बदनामी होती है. वहीं कुछ लोगों ने पुलिस से आरोपियों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है. दूसरे यूजर ने कहा कि अगर सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की हरकत करने वालों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो गलत संदेश जाएगा. कई लोगों ने इसे पर्यटन उद्योग के लिए भी नुकसानदायक बताया.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

These guys need serious kutai fr https://t.co/6IZhpXw962 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 4, 2026

मालूम हो वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.