Mandap Me Makeup: शादी में दुल्हन बेहद सजी-धजी होती है. उसे देखने को लोग बेताब होते हैं. उसकी सहेलियां इसमें उसकी मदद करती हैं. पर क्या आपने ऐसी दुल्हन देखी है जिसका मेकअप खुद दूल्हा करने लगे, और वो भी मंडप में. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Also Read - लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के Video का मामला: गाजियाबाद पुलिस ने Twitter India के MD को भेजा लीगल नोटिस

वायरल वीडियो में दिखता है कि दूल्हा-दुल्हन मंडप में बैठे हैं. शादी की रस्में चल रही हैं. आसपास रिश्तेदार हैं. इस बीच लड़की की नाक पर सिंदूर गिर जाता है. ये देख दूल्हा मेकअप ब्रश की मदद से दुल्हन का मेकअप ठीक करने लगता है. Also Read - Dulha Khaini Wala: स्टेज पर बैठ दूल्हे ने बनाई खैनी, फिर मुंह में दबाई, अजब खैनीबाज का गजब Video Viral

वीडियो के बैकग्राउंड में शादी का म्यूजिक सुनाई दे रहा है. लोग इस प्यार को देखकर हैरान हैं. बैकग्राउंड से लड़कियों के हंसने की आवाज भी आ रही है. Also Read - Ghaziabad: बुजुर्ग से मारपीट का Viral Video मामले में सपा नेता उम्मेद पहलवान इदरीसी पर FIR दर्ज

वीडियो को इंस्टाग्राम पर Dulhaniyaa अकाउंट पर शेयर किया गया है. कैप्शन लिखा,

When your makeup is more expensive than the whole wedding

देखें वीडियो-

लोग इस पर जबरदस्त कमेंट्स दे रहे हैं. एक ने लिखा, ये मेकअप नहीं कर रहे नाक पर गिरा सिंदूर साफ कर रहे हैं. वहीं एक अन्य ने लिखा, क्यूट वीडियो.