Mantri Ji Ka Gajab Jugad: आपको किसी उद्घाटन समारोह में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया जाए और रिबन काटने के लिए कैंची हाथ में थमा दी जाए. मगर रिबन काटने के लिए आप कैंची चलाए तो वो चले ही ना, तब आप क्या करेंगे? जाहिर है किसी दूसरी कैंची का इंतजाम किया जाएगा या फिर आप रिबन नहीं काटेंगे.Also Read - नहाने के लिए पूल में कूद गई महिला, पर उसके बाद जो हुआ रोक नहीं पाएंगे हंसी, Viral हुआ मजेदार Video

मगर पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के जेल में मंत्री और प्रवक्ता फैयाज-उल-हसन चौहान (Fayyaz-ul-Hassan Chohan) इन सबसे अलग है. एक उद्घाटन समारोह में रिबन काटने के लिए पहुंचे चौहान जब कैंची से रिबन नहीं काट पाए तो उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. उन्होंने अपने दांतों से ही रिबन काट दिया. Also Read - Bakri Ka Video: बकरी के साथ वीडियो बना रही थी लड़की, मगर उसके साथ जो हुआ यकीन नहीं करेंगे | Viral हो गया वीडियो

सोशल मीडिया में ऐसा करते हुए उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पीले रंग का कुर्ता पायजामा पहने फैयाज-उल-हसन चौहान उद्घाटन समारोह में रिबन काटने के लिए खड़े हैं और पास में खड़े किसी शख्स ने उन्हें कैंची पकड़ा दी. Also Read - सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ा Video बताकर कर दिया Viral, पर ये है पूरी सच्चाई

मंत्री जी ने रिबन काटने के लिए कैंची चलाई वो चलगी ही नहीं. उन्होंने कई बार कैंची से रिबन काटने की कोशिश की मगर नाकामयाब रहे. इसके बाद उन्होंने अपना देशी जुगाड़ लगाया और दांतों से ही रिबन काट दिया.

यहां देखें वीडियो-

Inaugurating an electronic shop by cutting the ribbon with his teeth is actually the least embarrassing and stupid thing Minister Fayyaz-ul-Hassan Chohan has done so far. pic.twitter.com/XFglt684HZ

— Shamila Ghyas (@ShamilaGhyas) September 3, 2021