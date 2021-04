Manu Bhaker: मनु भाकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में वो एक्सरसाइज करती दिख रही हैं. खास बात ये है कि जिम में ट्रेडमिल पर उनके साथ डॉग भी नजर आ रहा है. डॉग को ऐसी एक्सरसाइज करते देख आपके होश उड़ जाएंगे. Also Read - OX Video: बैल को आया गुस्सा, दो लोगों को एक साथ पटका, लोग बोले- आ बैल मुझे मार...

वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लोग ये देखकर हैरान हैं कि एक डॉग कैसे लगातार इतनी ट्रेडमिल कर सकता है.

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि दो ट्रेडमिल हैं. एक पर मनु भाकर एक्सरसाइज कर रही हैं तो दूसरे पर डॉग.

खास बात तो ये है कि मनु संग डॉग जमकर वर्कआउट कर रहा है. एक कदम भी पीछे नहीं हटाता. बस उसकी यही बात लोगों के दिल को छू गई है.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए मनु भाकर ने लिखा,

We say it best , when we say nothing at all. #Dog

देखें पोस्ट-

We say it best , when we say nothing at all. #Dog pic.twitter.com/blsNDqkW2E — Manu Bhaker (@realmanubhaker) April 9, 2021

उनकी ये पोस्ट लोगों को कितनी पसंद आ रही है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वीडियो को अब तक 12.1K views मिल चुके हैं.

लोग डॉग के इस क्यूट वीडियो पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

You have nice buddy for workout👍 — Ravi Shankar 🇮🇳🇮🇱🇷🇺 (@ravishankarvj) April 9, 2021

Haha 😂😂 so cute 😍😍🤩 — Tarsem singh Thakur (@Tarsemhp) April 9, 2021