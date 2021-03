Marriage in Flood: शादी की बेताबी इतनी कि भयंकर बाढ़ भी कपल को रोक नहीं सकी. कपल ने न केवल बाढ़ के बीच शादी की, बल्कि किस भी किया. इसके बाद दुल्हन को एयरलिफ्ट किया गया. अब तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. Also Read - Aamir Khan Birthday Special Story: आमिर खान ने जूही चावला के हाथ पर थूक दिया, जब एक्ट्रेस ने उन्हें चूमने से कर दिया इंकार

कपल ऑस्ट्रेलिया का है और शादी भी वहीं हुई है. भीषण बाढ़ के बीच से आई ये तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही हैं.

जिस इलाके में कपल ने शादी की, वहां बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब हैं. ये इलाका न्‍यू साउथ वेल्‍स का है.

पिछले कई दिनों से भारी बारिश के कारण बाढ़ और तबाही से यहां के लोग काफी परेशान हैं. सड़कों पर लबालब पानी भरा है. कई इलाकों से संपर्क टूटा है.

अब इस इलाके में कपल की शादी इंटरनेट पर खूब चर्चे बटोर रही है. कपल हैं केट फोदेरिंघम और वायने बेल.

कपल ने 20 मार्च को शादी की. हालांकि शादी के समय कपल बाढ़ के बीच एक घर में फंसा था. पर इन्होंने शादी नहीं टाली. शादी विंघम में होनी थी, जो मिड नॉर्थ कोस्‍ट पर है.

Update, I made it to the church and married the love of my life! Affinity Helicopters in Port Macquarie came to the rescue and made sure we all got there. This is the bridge that blocked us from making the 5minute drive into town! What a day! #fotherbellwedding #floodwingham pic.twitter.com/u7OlsFsTjQ

— Kate Fotheringham (@KatelFog) March 22, 2021