Marriage in flying plane: कोरोना काल में शादियां और उसमें लोगों के अजब-गजब तरीके खूब वायरल हो रहे हैं. पर अगर पूरी शादी ही निराली हो यानी अलग ढंग से की गई हो तो क्या कहेंगे. ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. Also Read - Tehsildar Dance Viral Video: लॉकडाउन में भाई की शादी में खूब नाचीं तहसीलदार, अब गिरेगी गाज!

लगभग पूरे देश में कोविड के मामलों के कारण लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं. विवाह समारोह, मेहमानों आदि के जुटने पर प्रतिबंध है. ऐसे में एक कपल ने शादी करने का अनोखा तरीका ही ढूंढ़ निकाला. Also Read - Aly Goni बेडरूम में ऐसे कर रहे थे Jasmin Bhasin संग मस्ती, एक्टर ने शेयर कर दिया Video हुआ बवाल...

ये कपल है तमिलनाडु के मदुरै इलाके का. इस जोड़े ने मदुरै-बैंगलोर से एक पूरी फ्लाईट बुक कर ली. Also Read - कलेक्टर ने जिस युवक को मारा थप्पड़ उसने सुनाई आपबीती, 'अस्पताल में दादी के लिए खाना लेकर जा रहा था तभी..'

फ्लाइट में केवल इनके ही 161 रिश्तेदार सवाए हुए. विमान उड़ा और उड़ते विमान में दोनों ने उस समय शादी की जब प्लेन मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर के ठीक ऊपर था.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो DONTHU RAMESH ने शेयर किया. शेयर करते हुए लिखा,

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai.

देखें वीडियो-

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

ये वीडियो इंटरनेट पर छा गया है. लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. लाइक्स और कमेंट्स का दौर जारी है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 2.5K views मिल चुके थे.