Marriage Viral Video: दुल्हे को आया हार्ट अटैक, मातम में बदल गई खुशी, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियोज सामने देखने को मिल जाता है. कहीं कोई अजीबोगरीब हरकत करते नजर आता है, तो कोई डांस या फिर लड़ते- झगड़ते दिखाई देता है. लेकिन वायरल हो रहा वीडियो ऐसा है जिसे देख आप भी शॉक रह जाएंगे. वायरल हो रहा वीडियो पाकिस्तान का है. यह वीडियो सियालकोट की एक शादी का है. जिओ न्यूज के अनुसार सियालकोट में एक दस्का तहसील है जहां शादी में आए मेहमानों को खुशियों की जगह मातम देखने को मिलता है. वीडियो में दुल्हा- दुल्हन एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं. इस बीच सभी लोग एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं कि तभी अनाचक कुछ ऐसा होता है जिसे देख सब दंग रह जाते है . देखते ही देखते खुशी का यह पल गम में तब्दील हो जाता है.

वायरल हो रेह वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सोफे पर दूल्हा-दुल्हन एक साथ बैठे नजर आते हैं. इन दोनों के पास परिवार के लोग भी बैठे हैं. लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख सभी शॉक रह गए, सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी अचानक दूल्हे को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं टेबल पर गिर जाता है. जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग उसे उठाने की कोशिश करते नजर आते हैं. जो कोई इस वीडियो को देख रहा है वो काफी हैरान होता नजर आ रहा है.

Groom dies on wedding due to sudden heart attack in Daska Sialkot

Groom dies on wedding due to sudden heart attack in Daska Sialkot

All there shocked

