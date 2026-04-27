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Mason Repaired Accident Damaged Car Using Cement And Stones Shocking Video Went Viral

राजमिस्त्री ने सीमेंट-पत्थर लगाकर ठीक कर दी एक्सीडेंट वाली कार, दिमाग घुमा देगा ये वाला वीडियो

Ajab Gajab Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखेंगे कि एक्सीडेंट के बाद शख्स कार को राजमिस्त्री के पास ले गया और उसी से मरम्मत कराकर ले आया.

कार को ठीक करते हुए शख्स का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Ajab Gajab Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं. मामला एक एक्सीडेंट हुई कार का है, लेकिन उसे ठीक करने का तरीका इतना हटके है कि कोई सोच भी नहीं सकता है. वीडियो में दिखता है कि कार का एक हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है. आम तौर पर लोग ऐसी हालत में सीधे मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन यहां कहानी पूरी तरह उलटी है. शख्स गाड़ी ठीक कराने के लिए मैकेनिक नहीं, बल्कि राजमिस्त्री के पास पहुंच गया.

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राजमिस्त्री से ठीक कराई कार

वीडियो में अब जो कुछ नजर आता है वो बहुत मजेदार भी होने वाला है. इसमें देखेंगे कि राजमिस्त्री पहले कुछ पत्थर उठाकर कार के टूटे हिस्से के पास जमाता है. फिर आराम से सीमेंट तैयार करता है और उन पत्थरों को जोड़ना शुरू कर देता है. कुछ ही देर में कार का टूटा हिस्सा ऐसे भर जाता है, जैसे कोई दीवार खड़ी कर दी गई हो. पूरा काम इतनी कॉन्फिडेंस से किया जाता है कि देखने वाले भी सोच में पड़ जाते हैं.

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो के साथ मजेदार कैप्शन भी लिखा गया है कि शोरूम वाले ज्यादा मांग रहे थे, ‘राजमिस्त्री से 200 रुपये में ठीक करा लिया.’ अब यही लाइन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. यूजर्स इस जुगाड़ पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे देसी टैलेंट बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ‘भाई ने कार नहीं, मकान बना दिया.’ कुछ लोग तो मजाक में ये भी बोल रहे हैं कि अब बस पेंट करा दो, नई गाड़ी तैयार है. कुल मिलाकर, ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को हंसने का एक नया कारण दे रहा है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

मालूम हो वीडियो एक्स पर @RealTofanOjha नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है, जो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है.

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