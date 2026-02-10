  • Hindi
Class Ka Video: गणित में 18 नंबर दिए तो टीचर को ही पीट दिया, पहले थप्पड़ मारा फिर कर दी मुक्के की बरसात | हिला देगा वीडियो

Class Student And Teacher Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि कम नंबर देने से स्टूडेंट इतना नाराज हुआ कि उसने टीचर को पीटना शुरू कर दिया.

स्टूडेंट कम नंबर देने से टीचर पर खूब गुस्सा होता है और मारपीट करने लगा. (Photo/X)

Class Student And Teacher Viral Video: सोशल मीडिया में अभी एक ऐसा वीडियो शेयर हुआ है जो किसी को भी हैरान कर देगा. वायरल वीडियो क्लास से जुड़ा है जिसमें एक छात्र अचानक अपनी सीट से उठा और गणित की टीचर के साथ मारपीट शुरू कर दी. छात्र कभी टीचर को थप्पड़ मारता है तो कभी मुक्के की बरसात कर दी. हैरानी होती है कि क्लास में मौजूद अन्य छात्राएं जब बचाव में आती हैं तब छात्र ने उनपर भी हमला कर दिया. बताया गया कि छात्र गणित में कम नंबर दिए जाने से नाराज था और टीचर पर क्लास में ही हमला कर दिया.

20 में से 18 नंबर देने पर नाराज हुआ छात्र

पूरी घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें देखेंगे कि गणित की टीचर चेयर पर आराम से बैठी हैं. सामने छात्र और छात्राएं सीटों पर बैठे हुए नजर आता है. बताया गया कि गणित की टीचर ने सभी छात्रों का टेस्ट लिया और सभी क पेपर चेक करने के बाद नंबर भी दिए. टेस्ट 20 नंबर का था और इसमें किसी को 20 में 20 नंबर मिले तो किसी छात्र के कम नंबर आए. क्लास में मौजूद 17 साल के स्टूडेंट को गणित की टीचर ने 20 में से 18 नंबर दिए जो उसे पसंद नहीं आया.

कम नंबर टीचर संग कर दी मारपीट

स्टूडेंट अपनी सीट से उठता है और टीचर पर खूब गुस्सा करता है. इधर स्टूडेंट का अजीब व्यवहार देखकर आसपास मौजूद अन्य छात्र अपनी बेंच उठ खड़े हुए. फ्रेम में फिर इसके बाद जो कुछ नजर आता है शायद ही क्लास में किसी ने इसकी कल्पना की होगी. इसमें देखेंगे कि छात्र सीधे टीचर के पास पहुंचा और पूरी ताकत से थप्पड़ मारा. छात्र इतने में ही नहीं रुका, वो एक के बाद एक कई थप्पड़ मारता है. इधर टीचर खुद को बचाते हुए दूर जाने की कोशिश करती हैं तब स्टूडेंट ने मुक्के-लात की बरसात कर दी.

वीडियो के आखिर में ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा. बरहाल टीचर संग मारपीट करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

