शादी के तो कई विज्ञापन हर रोज आते हैं पर इस बार एक ऐसा विज्ञापन नजर में आया है जो आपको हैरान कर देगा. ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है.

विज्ञापन को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्विटर पर शेयर किया. उनके शेयर करते ही ये वायरल होने लगा.

उन्होंने पोस्ट में अखबार की एक क्लिप शेयर की और कैप्शन दिया,

Vaccinated bride seeks vaccinated groom! No doubt the preferred marriage gift will be a booster shot!? Is this going to be our New Normal? Also Read - शशि थरूर ने सुमित्रा महाजन के निधन की गलत खबर ट्वीट की, फिर माफी मांगी

बस फिर क्या था, मानों कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ आ गई हो.

Vaccinated bride seeks vaccinated groom! No doubt the preferred marriage gift will be a booster shot!? Is this going to be our New Normal? pic.twitter.com/AJXFaSAbYs — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 8, 2021

पोस्ट में न्यूजपेपर की जो क्लिपिंग शेयर की गई है, उसके मुताबिक लड़की के लिए ऐसा पति चाहिए जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो.

लोग इस पर जबरदस्त रिएक्शंस दे रहे हैं-

