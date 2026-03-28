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मरी मां को जिंदा दिखा पेंशन का पैसा निकालता रहा बेटा, 7 साल तक सिस्टम को दिया धोखा
Meerut Fraud Case: मेरठ में बड़ा पेंशन घोटाला सामने आया, बेटे ने मां की मौत के बाद फर्जी दस्तावेज बनाकर 7 साल में 44 लाख रुपये निकाले. अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
Meerut Fraud Case: मेरठ के दौराला इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला की मौत के बाद भी उसे जिंदा दिखाकर सालों तक पेंशन निकाली गई. बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला करीब 44 लाख रुपये का है. जानकारी के मुताबिक, शांति देवी नाम की महिला, जो एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थीं, उनकी मौत साल 2018 में हो गई थी. लेकिन इसके बाद भी उनके नाम से बैंक खाते से लगातार पैसे निकाले जाते रहे. इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है.
बेटे पर लगा बड़ा आरोप
पुलिस के अनुसार, शांति देवी के बेटे प्रेम सिंह पर इस पूरे मामले का आरोप लगा है. आरोप है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर नकली दस्तावेज तैयार किए और बैंक को यह दिखाता रहा कि उसकी मां अभी जिंदा हैं. इसके लिए हर साल फर्जी लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए गए, जिससे पेंशन जारी रही. इस तरह कई सालों तक सिस्टम को धोखा दिया गया और खाते से पैसे निकाले जाते रहे. यह मामला सामने आने के बाद लोगों में भी हैरानी है कि इतने लंबे समय तक यह सब बिना पकड़े कैसे चलता रहा.
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बैंक ने दी शिकायत, सामने आई पूरी सच्चाई
इस मामले की जानकारी तब सामने आई जब बैंक ने खुद इसकी जांच की. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने इस पर संदेह होने के बाद जांच शुरू की और पूरी जानकारी जुटाई. जांच में पता चला कि 7 साल के अंदर करीब 44,38,096 रुपये खाते से निकाले गए. इसके बाद बैंक ने नवंबर 2025 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. हालांकि शुरुआत में इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया.
एटीएम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से निकाले गए पैसे
जांच में यह भी सामने आया है कि पैसे एटीएम और ऑनलाइन तरीकों से निकाले गए. यानी आरोपी लगातार खाते को इस्तेमाल कर रहा था और किसी को शक भी नहीं हुआ. यह दिखाता है कि किस तरह तकनीक का गलत इस्तेमाल करके लंबे समय तक धोखाधड़ी की जा सकती है. अगर समय पर जांच न होती, तो यह मामला और लंबे समय तक चलता रह सकता था. अब पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल थे.
पुलिस जांच जारी, आगे होगी कार्रवाई
कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने प्रेम सिंह और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि सिस्टम में छोटी सी लापरवाही भी बड़े घोटाले का कारण बन सकती है. साथ ही यह भी जरूरी है कि ऐसे मामलों में समय-समय पर जांच होती रहे, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी को जल्दी पकड़ा जा सके.