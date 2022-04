नींबू की डिमांड गर्मियों में काफी बढ़ जाती है क्योंकि ये हमारे दिमाग और शरीर को ठंडा रखते है. जब भी हमें कुछ ठंडा पीने का मन करता है तो सबसे पहला नाम नींबू का ही हमारे दिमाग में आता है. लेकिन अगर गर्मियां बढ़ने के साथ-साथ नींबू की कीमतें भी बढ़ जाए तो जाहिर तौर पर जनता परेशान हो जाएगी. नींबू कहीं जगहों पर 300 रूपए प्रति किलो के पार हो गया है. हाल ये है कि कई जगहों पर 10 रुपए में सिर्फ एक नींबू ही मिल रहा है. दिल्ली के मार्केट में सब्जी विक्रेताओं की मानें तो बीते कुछ दिनों में नींबू के दामों में काफी इजाफा हुआ है. अब नींबू की बढ़ती कीमतों पर सोशल मीडिया यूजर्स धड़ाधड़ मीम्स बना रहे हैं.Also Read - सुप्रिया सुले से संसद में क्या हो रही थी बात? Memes वायरल होने के बाद शशि थरूर ने किया खुलासा

So now Nimbu paani is costlier than entire meal at some dabha https://t.co/slqmCrh9v7 pic.twitter.com/GRn0jr7jSX

नोएडा में नींबू अलग अलग दामों में बिक रहा है, इसमें 240 रुपए से लेकर 280 रुपये प्रति किलो तक शामिल है. दिल्ली की आईएनए मार्केट में नींबू के दाम 350 रुपए प्रति किलो तो वहीं नोएडा के बाजार में 80 रुपए के ढाई सौ ग्राम बिक रहा है. गाजीपुर स्थित सब्जी मंडी में दुकानदारों को 230 रुपये किलो दिया जा रहा है, इसके बाद ग्राहकों को बाजार में 280 रुपए प्रति किलो मिल रहा है. इसमें सबसे बड़ा कारण डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को माना जा रहा है. ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने के कारण तथा मंडियों में आवक घटने के कारण नींबू के भावों में बढ़ोतरी हो रही है.

Pic1: when Nimbu was struggling Nimbu Pic2:Today when Nimbu has become a superstar. #Nimbus #nimbu pic.twitter.com/bpTNo0lLHB

What the hell is this?

I didn't know that there are two types of #nimbu 😂

And #price of nimbu is crossing

The price of petrol. pic.twitter.com/tr2XwqDJWY

— Virendra Pal (@Captan_Virendra) April 7, 2022