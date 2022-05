Mendhak Ka Video: आज के दौर में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, यहां कब क्या देखने को मिल जाए कोई कुछ नहीं बता सकता है. यहां कभी ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो खूब हंसाते तो कभी आंखें फटी रह जाती है. अभी एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें जो कुछ नजर आया शायद ही आपने सपने में भी ना सोचा हो. दरअसल वीडियो मेंढकों के एक छोटे झुंड से जुड़ा है. मालूम होता है कि किसी शख्स ने उन्हीं का वीडियो शूट कर मेंढकों को दिखाया. फिर उसके बाद जो हुआ देखने लायक है.Also Read - Chachaji Ka Dance: बस छूटते ही चाचाजी के अंदर का डांसर निकल आया बाहर, स्टैंड में ही झूम-झूमकर लगे नाचने- देखें वीडियो

सामने आए वीडियो में देख सकते हैं कि करीब छह मेंढक झुंड में एक स्थान पर आराम से बैठे हैं कि तभी किसी शख्स ने एक मेंढक का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया. मजेदार है कि इसी वीडियो को प्ले कर मेंढकों के झुंड के सामने रख दिया गया. अब फ्रेम में जो कुछ नजर आता है सबसे ज्यादा मजेदार भी है. आप देख सकते हैं कि मेंढकों के सामने वीडियो प्ले किया तो वो बड़े आराम से इसे देखने लगे. हैरानी की बात जब शख्स ने मोबाइल वापस लेने की कोशिश की तो मेंढकों उसी पर हमला कर दिया. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आया देखने लायक है.

Do not disturb please 😢😢

21st century #Frogs #Addicted to #TECH 😄😄😄@ParveenKaswan @susantananda3 @SudhaRamenIFS @ReallySwara @RajivMakhni @GoI_MeitY pic.twitter.com/A6aDRuzpt3

— Rupin Sharma (@rupin1992) May 6, 2022