Metro Ka Video: दिल्ली मेट्रो में घुसते ही हैरान रह गया अंग्रेज, तारीफ में बताया लंदन से भी बेहतर | देखें वीडियो
Metro Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह विदेशी शख्स दिल्ली मेट्रो में जाकर तारीफ करने लगा. उसने जो कहा यकीन ही नहीं होगा.
Metro Ka Video: दिल्ली मेट्रो से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर धमाल मचाते नजर आते हैं. मगर अभी जो नजारा सामने आया है उसने सबका दिल ही जीत लिया. दिल्ली मेट्रो में एक अंग्रेज सफर कर रहा था और फिर उसने जो अनुभव शेयर किया हर कोई हैरान रह गया. इस वीडियो में वह दिल्ली मेट्रो की जमकर तारीफ करता नजर आ रहा है. विदेशी नागरिक ने न सिर्फ मेट्रो की साफ-सफाई की सराहना की, बल्कि इसकी तुलना सीधे लंदन अंडरग्राउंड से करते हुए इसे उससे भी बेहतर बता दिया.
दिल्ली मेट्रो की तारीफ
इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी शख्स ने बताया कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर एंट्री से पहले एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा जांच होती है. यात्रियों के बैग एक्स-रे मशीन से चेक किए जाते हैं, जिससे सुरक्षा का एहसास मिलता है. इसके साथ ही उसने किराए को लेकर भी हैरानी जताई. ट्रैवलर के मुताबिक, करीब आधे घंटे की यात्रा के लिए उसे सिर्फ 43 रुपये का किराया देना पड़ा. उसने कहा कि इतनी कम कीमत में इतनी आधुनिक और सुरक्षित मेट्रो सेवा मिलना दुनिया के बहुत कम शहरों में संभव है. यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो ने उसे पहली ही यात्रा में प्रभावित कर दिया.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:
साफ-सफाई की भी तारीफ
विदेशी शख्स ने दिल्ली मेट्रो के कोच को बेहद साफ-सुथरा और आधुनिक बताया. उसने कहा कि कोच पूरी तरह एयर-कंडीशंड हैं, सीटें आरामदायक हैं और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी. उसके अनुसार, दिल्ली मेट्रो न सिर्फ समय की बचत करती है, बल्कि सफर को भी आसान और आरामदायक बनाती है. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं. इंस्टाग्राम पर वीडियो को roryporter.1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसे हजारों की संख्या लाइक्स और व्यूज बटोर चुका है.