Metro Ka Video: मेट्रो में कपल की हरकत पर भड़क गईं आंटी, जो किया यकीन नहीं होगा | देखें वीडियो

Metro Ka Video: मेट्रो से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. कभी दो लोगों में सीट को लेकर जंगल छिड़ जाती है तो कभी कोई डांस रील बनाने लगता है. इतना ही नहीं बीते दिनों एक शख्स का मेट्रो में नहाते हुए वीडियो भी सामने आया था. कड़े एक्शन के बावजूद भी मेट्रो के अंदर इस तरह की घटनाएं घट ही जाती हैं. सोशल मीडिया पर अभी फिर से मेट्रो का ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आंटी एक कपल की हरकत पर गुस्सा होती नजर आ रही हैं. उन्हें दोनों का रोमांस बिल्कुल पसंद नहीं आया और सबके सामने सुनाना शुरू कर दिया. वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो का सीन है. मेट्रो भीड़ से खचाखच भरी हुई है. कई लोगों को सीट मिली हुई है तो कई लोग खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं. इसी बीच मेट्रो के गेट के पास खड़ी आंटी की नजर एक कपल पर पड़ गई. उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लड़का-लड़की को वहीं सुनाने लगीं. मालूम होता है कि कपल मेट्रो में रोमांस शुरू कर देता है और ये बात आंटी को अच्छी नहीं लगती है. वो डांटते हुए कहती है, ‘बाहर जाकर करो ये सब.’ इस दौरान आंटी और लड़की के बीच तीखी बहस भी होती नजर आ रही है.

इससे पहले भी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें हरियाणवी ताई एक कपल को मेट्रो में ही डांटती दिखाई दी थीं. दिल्ली मेट्रो से जुड़े इस वीडियो को @MetroCreature नाम के एक्स हैंडल पर अपलोड किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. साथ ही कॉमेंट बॉक्स में नेटिजन्स के मिले-जुले रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘सही किया आंटी ने.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘आंटी जेलस नहीं है बल्कि समझा रही है. साकारात्मक बनो.’