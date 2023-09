इंसान को नहीं बल्कि एक Doll को किया गिरफ्तार, चाकू से लोगों को धमकाने और पैसे मांगने का आरोप

Doll Arrested In Mexico: मैक्सिको में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक गुड़िया (Doll) को गिरफ्तार किया गया है. इस गुड़िया पर लोकल लोगों को चाकू दिखाकर डराने और धमकाने का आरोप है. पुलिस का कहना है कि लोगों को डराकर उनसे पैसे मांगने वाली एक डॉल को गिरफ्तार किया गया है.

लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ने खुलासा किया कि गुड़िया के मालिक कार्लोस ने इस असामान्य घटना में लोगों को डराने के लिए चकी गुड़िया (Chucky Doll) का इस्तेमाल किया था. कथित तौर पर गुड़िया लोगों को असली चाकू दिखाकर पैसे मांगती थी. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट में इस घटना का जिक्र किया गया है, जो 11 सितंबर को मेक्सिको के कोहुइला राज्य के एक शहर मोनक्लोवा में हुई थी. अधिकारियों ने डराने की रणनीति में इस्तेमाल की जाने वाली गुड़िया को ‘राक्षस गुड़िया’ बताया.

Handcuffed, a knife still sticking out of his overalls, Chucky hunches against the wall as police hold him by his bright orange hair to take his mug shot. The ‘demon doll’ and its owner were arrested in Mexico for scaring people and demanding money https://t.co/nZ676vhRgg pic.twitter.com/dwNp1ptxGf

