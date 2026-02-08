  • Hindi
Viral Video: गर्लफ्रेंड से शादी कराओ तब ही नीचे आऊंगा, हाईटेंशन लाइन पर लटकर जिद करने लगा लड़का

Viral Video Today: लड़का और उसकी 13 वर्षीय गर्लफ्रेंड दोनों नाबालिग हैं और गांव में ही रहते हैं. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार वाले उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे.

Published: February 8, 2026 10:58 AM IST
प्रेमिका से शादी की जिद करते हुए लड़के का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Funny Video: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद चौंकाने और खतरनाक घटना सामने आई है. यहां एक नाबालिग लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की जिद में जान जोखिम में डाल दी. मामला देवसरा थाना क्षेत्र के भाऊपुर गांव का है, जहां 15 साल का लड़का करीब 35 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़ गया और 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन पर लटक गया. यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई और कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

नाबालिग है लड़का

जानकारी के अनुसार लड़का और उसकी 13 वर्षीय गर्लफ्रेंड दोनों नाबालिग हैं और गांव में ही रहते हैं. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार वाले उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे. इसी बात से नाराज होकर लड़का अचानक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और तार से लटककर जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि जब तक उसकी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कराई जाएगी, वह नीचे नहीं आएगा. हाईटेंशन लाइन होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे छुड़ाने की कोशिश करे.

VIDEO: लड़के की हिम्मत देखकर ही कांपने लगे लोग, ऐसी जगह से लगाई छलांग कैमरामैन तक डर गया | देखें वीडियो

लटक गया लड़का

घटना की सूचना मिलते ही गांव वालों ने पुलिस को बुलाया. देवसरा थाने के एसएचओ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. हालात की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले बिजली सप्लाई बंद कराई गई. इसके बाद पुलिस ने काफी देर तक लड़के को समझाने की कोशिश की. लड़का बार-बार यही दोहराता रहा कि शादी का भरोसा मिलने पर ही वह नीचे उतरेगा. करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया.

एक्स पर देखें वीडियो

पुलिस ने क्या बताया

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लड़का पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई चोट नहीं आई है. हालांकि पुलिस ने साफ किया कि शादी का आश्वासन केवल उसकी जान बचाने के लिए दिया गया था. दोनों नाबालिग हैं और बाल विवाह कानूनन अपराध है. इसके बाद पुलिस ने लड़के और उसके परिवार की काउंसलिंग की और पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी.

क्या बोले नेटिजन्स

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. लोग इसे फिल्मी अंदाज की दीवानगी बता रहे हैं, तो कुछ इसे खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना हरकत करार दे रहे हैं. पुलिस ने दोनों परिवारों से बातचीत शुरू कर दी है और जरूरत पड़ने पर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को भी मामले में शामिल किया जाएगा. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

