Minor Couple Marriage Video Family Forces Two Children To Marry After Their Whatsapp Chat Gets Leaked Shocking Marriage Video Went Viral

Rajasthan Ka Video: फैमिली ने बच्चों की व्हाट्सएप चैट में पढ़ लिया कुछ ऐसा, तुरंत दोनों का विवाह कराना पड़ गया

Shocking Viral video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे व्हाट्सएप चैट की वजह से परिवार को दोनों बच्चों का जबरन विवाह कराना पड़ गया.

बच्चों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. (Photo/X)

Shocking Viral Video Today: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो खूब हंसाता है तो कई बार हैरानी भी बहुत होती है. अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो किसी को भी हैरान कर देगा. वीडियो दो नाबालिग बच्चों से जुड़ा है जिनका विवाह कराया जा रहा है. दोनों एक-दूसरे के गले में वरमाला डालते हुए नजर आते हैं. मगर बताया गया है कि दोनों का विवाह उनकी मर्जी से नहीं हुआ है. दोनों के विवाह के पीछे व्हाट्सएप चैट बड़ी वजह रही है. परिवार ने दोनों नाबालिग बच्चों के चैट में कुछ ऐसा पढ़ लिया जिससे परिवार को जबरन दोनों का ही विवाह कराना पड़ा गया.

चैट पढ़कर परिवार के होश उड़े

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला राजस्थान का है, जहां दो नाबालिग लड़का और लड़की परिवार से छिपकर एक-दूसरे से बातें करते थे. दोनों के बीच व्हाट्सएप पर लंबी-लंबी बातचीत होने लगी. दोनों महीनों तक परिवार से छिपकर यूं ही बातें करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और बातचीत का दायरा आगे बढ़ने लगा. बच्चे सोचते थे कि उनकी ये प्राइवेट चैट किसी को पता नहीं चलेगी. मगर एक दिन परिवार ने व्हाट्सएप चैक किया होश उड़ गए.

क्या था चैट में ऐसा

चैट में कुछ ऐसे मैसेज थे जो गांव की ‘इज्जत’ और ‘परंपरा’ के हिसाब से बेहद गंभीर माने गए. दोनों के परिवार के लोग इकट्ठा हुए और बच्चों का विवाह कराने का फैसला लिया गया. मजेदार है कि नाबालिग विवाह के लिए तैयार नहीं थे, मगर परिवार ने दोनों का ही विवाह कराने का फैसला लिया. घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Rajasthan: Family Forces Two Children to Marry After Their WhatsApp Chat Gets Leaked pic.twitter.com/HoOs27BKcf — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 28, 2026

वायरल हो रहे आठ सेकंड के वीडियो में देखेंगे नाबालिग स्टेज पर मौजूद हैं दोनों के हाथ में वरमाला है जिसे वो एक-दूसरे के गले में डालते हैं. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया है, जिसपर नेटिजन्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं.

