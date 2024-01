जुगाड़ का कमाल: बैडमिंटन खेलने के लिए लड़के ने थाली से बना लिया रैकेट, वीडियो वायरल

अपने देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है.यहां हर समस्या का समाधान जुगाड़ से किया जाता है. वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा ही देखने को मिल रहा है जहां दो लड़के बैडमिंटन खेल रहे हैं लेकिन खेलने के लिए वो किसी रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वीडियो में दूसरे लड़का ने बैडमिंटन खेलने के लिए एक थाली का जुगाड़ किया है. बचपन में हम सब ने कभी नोट पैड को रैकेट बना कर और कभी स्लीपर या घर के अखबारों को रैकेट बनाकर खेला है. वायरल हो रहा वीडियो कुछ इसी तरह का है. जब किसी चीज की जररूर होती है तो कोई नकोई जुगाड़ करना पड़ता है. वीडियो को लोग जमकर पसंद कर रहे है साथ ही इसे शेयर और लाइक करते नजर आ रहे हैं.

वाीडियो को देख एक बार लगता है ये लोग बैडमिंटन किसी रैकेट से खेल रहे हैं लेकिन ऐसा बिल्कूल भी नहीं है. वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये कोइ रैकेट नहीं बल्कि एक थाली का इस्तेमाल किया गया है. और दोनों तेज रफ्तार में ताबड़तोड़ स्मैश करते नजर आ रहे हैं .

Necessity Is The Mother Of Invention 😌 pic.twitter.com/gNZxh1hKv6

— RVCJ Media (@RVCJ_FB) January 2, 2024