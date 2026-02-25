Hindi Viral

Miracle Of Makeup Girl Became Angel After Makeup

VIDEO: मेकअप का ऐसा खतरनाक कमाल नहीं देखा कभी, थोड़ी देर में हुस्न की परी बन गई लड़की

Dulhan Ka Viral Video: वीडियो में देखेंगे कि दुल्हन मेकअप आर्टिस्ट के पास पहुंची और बेहतरीन लुक देने के लिए कहा. इसके बाद जो कुछ दिखा देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा.

दुल्हन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दुल्हन का मेकओवर वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. लाल जोड़े में सजी-धजी दुल्हन जब मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडियो पहुंचती है तो उसका लुक बेहद साधारण नजर आता है. चेहरे पर हल्की झिझक और आंखों में उम्मीद लिए दुल्हन मेकअप आर्टिस्ट से सिर्फ एक ही बात कहती है, ‘मेरा बढ़िया सा मेकअप कर दो.’

मेकअप का जादू

वीडियो की शुरुआत में मेकअप आर्टिस्ट दुल्हन से उसकी पसंद, स्किन टोन और मेकअप स्टाइल को लेकर सवाल करती है. मगर दुल्हन एक ही बात दोहराती है कि उसे बेहद खूबसूरत दिखना है. इसके बाद शुरू होता है मेकअप का जादू. मेकअप आर्टिस्ट सबसे पहले दुल्हन की स्किन को प्रेप करती है. प्राइमर, फाउंडेशन और कंसीलर की मदद से चेहरे को स्मूद और फ्लॉलेस बेस दिया जाता है.

बदल गया पूरा लुक

फिर बारी आती है आंखों की. स्मोकी आई मेकअप, गाढ़ा काजल और लंबी नकली पलकें दुल्हन की आंखों को गहराई और आकर्षण दे देती हैं. भौंहों को परफेक्ट शेप देकर चेहरे का पूरा लुक बदल दिया जाता है. इसके बाद कंटूरिंग और हाईलाइटर से चेहरे की बनावट को उभारा जाता है. गालों पर हल्का ब्लश और होंठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक दुल्हन के ब्राइडल लुक को पूरा कर देती है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Tumara Abhay (@tumara.abhay)

क्या बोले नेटिजन्स

माथे पर सजी बिंदी के साथ जब दुल्हन तैयार होकर कैमरे के सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है. मेकअप से पहले जो दुल्हन साधारण लग रही थी, वही मेकअप के बाद किसी अप्सरा से कम नहीं दिखती. वीडियो पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे ‘मेकअप का कमाल’ बता रहा है तो कोई मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ करते नहीं थक रहा. कई लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पहले कभी नहीं देखा. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर tumara.abhay नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

