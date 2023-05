KKR के कप्तान नीतीश राणा की पत्नी संग हुई बदसलूकी, गाड़ी का पीछा करते दिखे दो लड़के । देखिए

आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी संभाल रहे क्रिकेटर नीतीश राणा की पत्नी को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आाया है. उनकी पत्नी साची मारवाह के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है. यह घटना दिल्ली के कीर्ति नजर में हई ऐसा बताया जा रहा है. नीतीश राणा की पत्नी साची मारवाह का कुछ लड़कों ने पीछा किया और उनकी गाड़ी को कई बार टक्कर मारी. उन्होंने जब इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी तो उनका अजीब रवैया देखने को मिला. साची मारवाह ने इस घटना की जानकारी अपने इंस्टा स्टोरी में दी है. हालांकि, अब खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

नीतीश राणा की पत्नी साची मारवा ने घटना की जानकारी अपने इंस्टा स्टोरी में देते हुए लिखा था, “दिल्ली का एक आम दिन. मैं अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी तभी इन लड़कों ने मेरी कार को बार-बार टक्कर मारी. पता नहीं क्यों ये मेरा पीछा कर रहे थे. मैंने इसकी शिकायत जब दिल्ली पुलिस से की तो कहा गया आप घर सुरक्षित पहुंच गई हो तो जाने दो. अगली बार नंबर नोट कर लेना.” साची ने इसके साथ ही दोनों लड़कों की एक फोटो भी शेयर की थी.

साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि अगली बार मैं उनका नंबर भी ले लूंगी. देखते ही देखते साची का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने दिल्ली पुलिस के इस रवैये की काफी आलोचना भी की. साची ने इसके बारे में दिल्ली पुलिस को मेल भी किया था.