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VIDEO: मॉडलिंग कर रही थी खूबसूरत मॉडल, तभी स्टेज पर गिर पड़े नकली दांत | वायरल हुआ वीडियो

Viral Video Today: मॉडल Kamolwan Chanago जब स्टेज पर अपना परिचय दे रही थीं, तभी अचानक उनके नकली दांत ढीले होकर बाहर आ गए.

Published date india.com Published: March 29, 2026 9:08 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Ajab Gajab Video
मॉडल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल है. (Photo/Instagram)

Trending Video Today: ग्लैमर की दुनिया में अक्सर परफेक्ट दिखना ही सबसे बड़ा दबाव होता है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती ही किसी को सबसे अलग बना देती है. ऐसा ही कुछ थाईलैंड में आयोजित ब्यूटी कॉम्पिटिशन Miss Grand Thailand 2026 के दौरान देखने को मिला, जहां एक कंटेस्टेंट का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

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निकल पड़े नकली दांत

इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहीं मॉडल Kamolwan Chanago जब स्टेज पर अपना परिचय दे रही थीं, तभी अचानक उनके नकली दांत ढीले होकर बाहर आ गए. आमतौर पर ऐसे पल किसी के लिए बेहद शर्मिंदगी भरे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ हालात को संभाला, वही उन्हें खास बना गया.

मॉडल ने ठीक किए अपने दांत

घटना के दौरान उन्होंने घबराने या रुकने के बजाय बेहद सहजता दिखाई. हल्के से पीछे मुड़कर उन्होंने अपने दांत ठीक किए और फिर बिना रुके अपनी रैंप वॉक और प्रेजेंटेशन जारी रखी. उनकी बॉडी लैंग्वेज में न झिझक थी और ना ही किसी तरह की हड़बड़ाहट, जिसने दर्शकों का ध्यान खींच लिया.

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क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस की जमकर सराहना की. कई यूजर्स ने इसे ‘रियल ब्यूटी’ बताया, तो कुछ ने लिखा कि असली जीत ऐसे ही पलों में नजर आती है, जब इंसान खुद को बिना झिझक स्वीकार करता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

यह घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो भर नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि मंच पर परफेक्शन से ज्यादा मायने आत्मविश्वास और खुद को संभालने की क्षमता रखती है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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