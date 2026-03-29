Hindi Viral

Miss Grand Thailand 2026 Contestants Teeth Fall Mid Introduction Video Went Viral

VIDEO: मॉडलिंग कर रही थी खूबसूरत मॉडल, तभी स्टेज पर गिर पड़े नकली दांत | वायरल हुआ वीडियो

Viral Video Today: मॉडल Kamolwan Chanago जब स्टेज पर अपना परिचय दे रही थीं, तभी अचानक उनके नकली दांत ढीले होकर बाहर आ गए.

मॉडल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल है. (Photo/Instagram)

Trending Video Today: ग्लैमर की दुनिया में अक्सर परफेक्ट दिखना ही सबसे बड़ा दबाव होता है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती ही किसी को सबसे अलग बना देती है. ऐसा ही कुछ थाईलैंड में आयोजित ब्यूटी कॉम्पिटिशन Miss Grand Thailand 2026 के दौरान देखने को मिला, जहां एक कंटेस्टेंट का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

कहां पैदा हुए थे ईरान के नए सुप्रीम लीडर, 99% लोग अब भी नहीं जानते होंगे जवाब

निकल पड़े नकली दांत

इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहीं मॉडल Kamolwan Chanago जब स्टेज पर अपना परिचय दे रही थीं, तभी अचानक उनके नकली दांत ढीले होकर बाहर आ गए. आमतौर पर ऐसे पल किसी के लिए बेहद शर्मिंदगी भरे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ हालात को संभाला, वही उन्हें खास बना गया.

मॉडल ने ठीक किए अपने दांत

घटना के दौरान उन्होंने घबराने या रुकने के बजाय बेहद सहजता दिखाई. हल्के से पीछे मुड़कर उन्होंने अपने दांत ठीक किए और फिर बिना रुके अपनी रैंप वॉक और प्रेजेंटेशन जारी रखी. उनकी बॉडी लैंग्वेज में न झिझक थी और ना ही किसी तरह की हड़बड़ाहट, जिसने दर्शकों का ध्यान खींच लिया.

Add India.com as a Preferred Source

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस की जमकर सराहना की. कई यूजर्स ने इसे ‘रियल ब्यूटी’ बताया, तो कुछ ने लिखा कि असली जीत ऐसे ही पलों में नजर आती है, जब इंसान खुद को बिना झिझक स्वीकार करता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by The Urban Herald (@theurbanherald)

यह घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो भर नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि मंच पर परफेक्शन से ज्यादा मायने आत्मविश्वास और खुद को संभालने की क्षमता रखती है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें