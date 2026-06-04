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अफसरों को धमकाती दिखीं विधायक शकुंतला पोर्ते, कड़क अंदाज का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर विधायक शकुंतला पोर्ते का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्ट भी कर रहे हैं.

Written by: Nandan Singh
Published: June 4, 2026, 12:42 PM IST
MLA Shakuntala Porte Viral Video
शकुंतला पोर्ते का वीडियो हुआ वायरल

जनता की समस्या सुनने के लिए छत्तीसगढ़ में ‘सुशासन तिहार’ नाम से शिविर लगाया जाता है. इसमें लोग अपनी शिकायत लेकर आते हैं और नेता उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं. इस शिविर के वीडियो रह-रहकर सोशल मीडिया पर ध्यान खींचते है. इसी कड़ी से जुड़ा एक वीडियो फिर सामने आया है जो प्रतापपुर विधानसभा से विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का है. इसमें वो अधिकारियों से कड़क अंदाज में बात करती दिख रही हैं. वैसे भी शकुंतला पोर्ते अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है और इसमें वो भी यहीं चीज देखने को मिल रही है.

शकुंतला पोर्ते का कड़क अंदाज

विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते वीडियो में अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाती दिख रही हैं. देख सकते हैं कि वो अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ देखकर कह रही हैं: “हमारे विधानसभा, हमारे विभाग में ऐसा नहीं होगा ना? क्यों सीओ साहब. कहां चले गए.” इस तरह उन्होंने कार्यक्रम में अपना कड़क अंदाज दिखाया. वीडियो बीते 25 मई को प्रतापपुर के टुक्कुड़ांड इलाके में आयोजित किए गए सुशासन तिहार शिविर का बताया जा रहा है. जब से विधायक शकुंतला पोर्ते का यह वीडियो सामने आया है चर्चा का विषय बना हुआ है.

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यहां देखें वीडियो:

वायरल हुआ उनका वीडियो

शकुंतला सिंह पोर्ते का यह वीडियो देखकर लोगों का कहना है कि यह दिखाता है कि वो काम में ढिलाई उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है. इससे पहले भी वो मंच से अधिकारियों को जनता का काम समय पर पूरा करने की सख्त हिदायत देते हुए नजर आई थीं. बता दें कि शकुंतला पोर्ते भाजपा नेता है. उन्होंने साल 2023 में सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था. उन्होंने राजकुमार शिवभजन मराबी को हराकर चुनाव जीता था. उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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