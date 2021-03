Traffic Police Video: गुस्साई भीड़ कब किसकी पिटाई कर दे, कहा नहीं जा सकता. ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें लोग ट्रैफिक पुलिस को पीटते नजर आ रहे हैं. Also Read - Crow Ramp Walk Video: स्टाइलिश कौए का कातिल रैंपवॉक, लोग बोले- तौबा ये मतवाली चाल...

आक्रोशित भीड़ ने पहले तो ट्रैफिक पुलिसवाले को घेरा और फिर जमकर पीटा. वीडियो देख लोग हैरान हो रहे हैं.

घटना मैसूर, कर्नाटक की है. यहां बेकाबू भीड़ ने ये सब किया. इस भीड़ के बीच फंसा दिखता शख्स है ट्रैफिक पुलिसकर्मी. लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां भीड़ बेकाबू हो गई और ये सब हुआ.

जानकारी के अनुसार, लोग 47 साल के एक इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. लोग पुलिस वालों को मौत का जिम्मेदार बता रहे थे.

भीड़ जब तेज प्रदर्शन करने लगी तो ट्रैफिक पुलिस वाला मौके पर पहुंचा. उसने लोगों को समझाने की कोशिश की तो लोग उसी पर नाराज हो गए.

पुलिसकर्मी को भीड़ ने बीचोंबीच घेर लिया. फिर जमकर बवाल होने लगा. किसी तरह से पुलिसकर्मी वहां से निकलने में कामयाब हुआ. सोशल मीडिया पर ये वीडियो Deepak Bopanna ने शेयर किया है.

देखें पोस्ट-

