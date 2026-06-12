सिक्योरिटी को चकमा देकर एयरपोर्ट में घुस गया बंदर, वायरल हुआ T3 बोर्डिंग एरिया का वीडियो

वीडियो में एक बंदर एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के बोर्डिंग एरिया के भीतर घूमता नजर आ रहा है. हाई सिक्योरिटी जोन में बंदर की मौजूदगी ने लोगों को हैरान कर दिया है.

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एयरपोर्ट में घुसे बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बंदर एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के बोर्डिंग एरिया के भीतर घूमता नजर आ रहा है. हाई सिक्योरिटी जोन में बंदर की मौजूदगी ने लोगों को हैरान कर दिया है. इंटरनेट यूजर्स इस पर जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि बंदर टर्मिनल के अंदर आराम से इधर-उधर दौड़ रहा है. उसे काबू में करने के लिए एयरपोर्ट कर्मचारी लगातार कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन वह बार-बार उनकी पकड़ से बच निकलता है. कभी वह एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भागता है तो कभी कांच की दीवारों और ऊंची जगहों पर चढ़ जाता है.

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वीडियो में क्या कुछ नजर आया

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि बंदर शायद बिना टिकट विदेश यात्रा पर निकल पड़ा था. कुछ लोगों ने कहा कि जहां यात्रियों को कई स्तर की जांच से गुजरना पड़ता है, वहीं यह मेहमान सीधे बोर्डिंग एरिया तक पहुंच गया. ऐसे कमेंट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. मालूम हो कि घटना को अपनी आंखों से देखने वाले कई यात्रियों ने भी इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. देखते ही देखते यह क्लिप अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होने लगा. कुछ लोगों ने इसे मनोरंजक बताया, जबकि कुछ ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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वायरल वीडियो 1nomad_khan इंस्टाग्राम पर नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो अभी तक हजारों व्यूज बटोर चुका है.