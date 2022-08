मथुरा : भगवान श्रीकृष्ण (Sri Krishna) के हजारों भक्त हर रोज मथुरा-वृंदावन (Mathura Vrindavan) के मंदिरों में उनके दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. जन्माष्टमी (Janmashtami) और होली (Holi) के अवसर पर यहां आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में होती है. यहां आने वाले भक्तों की सबसे बड़ी समस्या यहां बंदरों का आतंक है. बंदर यहां आने वाले श्रद्धालुओं के हाथ से कभी प्रसाद तो कभी मोबाइल और चश्मा तक छीनकर ले जाते हैं. इस बाद से श्रद्धालु परेशान रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ भी कर पाने में असमर्थ ही रहता है. प्रशासन को इस बात की गंभीरता का पता तब चला, जब बंदर यहां के जिलाधिकारी (DM) का चश्मा छीनकर ले गया.Also Read - क्रिमिनल केस लंबित रहने पर सरकारी कर्मी को प्रमोशन से नहीं किया जा सकता इनकार- इलाहाबाद हाईकोर्ट

यहां के स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की बार-बार एक ही मांग रही है, वह यह कि शहर को बंदरों से मुक्त कराने के प्रयास किए जाएं. लेकिन प्रशासन की तरफ से इस ओर कुछ किया गया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि यहां बंदरों का आतंक सालों से जस का तस बना हुआ है. हाल ही में डीएम नवनीत चहल को इस खतरे का आभास तब हुआ, जब वृंदावन में एक बंदर ने उनका चश्मा छीन लिया.

डीएम नवनीत चहल का चश्मा बंदर छीन ले गया और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिकारी और कई पुलिसकर्मी एक इमारत के नीचे जमा हो गए और बंदर से चश्मा लेने का तरीका खोज रहे हैं. कुछ बंदरों को इमारत के चारों ओर कूदते हुए भी देखा जा सकता है.

If you had not seen someone more powerful than District Magistrate of a District in India😊

Monkey snatches glasses from DM Navneet Chahal in Vrindavan, Mathura.After some pleading,the monkeys returned the glasses. pic.twitter.com/YTERfjh62G

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 21, 2022