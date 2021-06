Monkey Viral Video: 90 साल की बुजुर्ग भंवरी देवी घर में अपने बिस्तर पर लेटी थीं. अचानक एक बंदर घर में घुसा और बिस्तर तक पहुँच गया. घर के लोग डर गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे सब दंग रह गए. बंदर दादी के पास बैठा. फिर उनके ऊपर आया. दादी को दो बार एकदम ढंग से गले लगाया. सिर पर हाथ फेरा. और आराम से कमरे से निकल घर के बाहर निकल गया. Also Read - Video: लाहौर में आतंकी Hafiz Saeed के आवास के करीब जोरदार धमाका, कम से कम तीन की मौत, 20 से ज्यादा घायल

बंदर द्वारा बुजुर्ग दादी से प्यार जताने की ये दिलचस्प घटना राजस्थान की है. राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के बीच फलोदी गाँव स्थित है. गाँव में 90 साल की बुजुर्ग भंवरी देवी अपने परिवार के साथ रहती हैं. वह आज दिन में अपने घर में लेटी हुई थीं. इस दौरान अचानक एक बंदर घर में घुस आया. बंदर कमरे में पहुँच गया, जहाँ बुजुर्ग दादी लेटी हुई थीं. शांत स्वभाव के बंदर ने दादी से प्यार जताना शुरू कर दिया. बंदर ने दादी को एक बार गले लगाया, इसके बाद एक बार और गले लगा लिया. इस दौरान बंदर दादी के ऊपर बैठ गया. इतना ही नहीं बंदर ने सिर पर हाथ भी फेरा. और चला गया.

घर में मौजूद परिजनों ने बंदर के प्यार जताने का पूरा वीडियो बना लिया. राधिका सोनी बताती हैं कि गाँव में बंदर आना आम नहीं है. जब हम लोगों ने बंदर को कमरे में देखा तो डर गए कि कहीं नुकसान न पहुंचाए, लेकिन बंदर को भगाने की कोशिश की जाती इससे पहले ही शांत स्वभाव के इस बंदर ने लाड़ करना शुरू कर दिया. ये देख सब आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है. बंदर बिना नुकसान पहुंचाए और बिना किसी और से बोले कमरे से बाहर चला गया, जबकि कमरे में और भी लोग मौजूद थे. इस पूरी घटना का वीडियो देखने लायक है.