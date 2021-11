Viral Video: महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और कारोबारी आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया में खूब एक्टिव रहते हैं. उनके द्वारा किए गए ट्वीट आते ही छा जाते हैं और खूब शेयर किए जाते हैं. वो कभी गंभीर मुद्दों पर ट्वीट करते हैं तो कभी मजेदार वीडियो शेयर कर लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. उन्होंने आज शनिवार को एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया जिसपर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. वीडियो अभी तक करीब दो लाख बार देखा जा चुका है और 18 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है.Also Read - Virat Kohli Ka Video: विराट कोहली ने की साथी खिलाड़ी की एक्टिंग, स्टाइल देखकर ही हंसी नहीं रुकेगी | देखिए वीडियो

वीडियो दरअसल एक शख्स से जुड़ा है जो दान करने के लिए 'नंदी बैल' के माथे पर लगे फोनपे (PhonePe) के बारकोड को स्केन कर रहा है. 30 सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स के द्वार पर जैसे ही नंदी बैल पहुंचा उसने फोनपे के जरिए दान किया. दरअसल ये वीडियो भारत में डिजिटल पेमेंट की बढ़ती लोकप्रियता को भी दिखाता है. खुद आनंद महिंद्रा ने वीडियो ट्वीट कर कहा- क्या भारत में डिजिटल भुगतान की बढ़ती रफ्तार को लेकर किसी और सबूत की जरुरत है.

यहां देखें वीडियो-

Do you need any more evidence of the large-scale conversion to digital payments in India?! pic.twitter.com/0yDJSR6ITA

— anand mahindra (@anandmahindra) November 6, 2021