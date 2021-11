Most Funny Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया मजेदार वीडियो से भरी पड़ी है. यहां हर रोज सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसे वीडियो देखे और अपलोड किए जाते हैं. इनमें भी कुछ इतने मजेदार होते हैं जिन्हें बार-बार देखने का मन करता है. इस समय एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर खूब देखा जा रहा है. वीडियो एक महिला और उसकी बेटी से जुड़ा है, जो मनोरंजन के लिए पार्क में पहुंचे थे. हालांकि इसमें महिला के साथ ऐसा कुछ होता है देखकर हंसी नहीं रुकेगी.Also Read - Ghazab Joota Churai Hui: जूता चुराई की रस्म के बीच मच गया कोहराम, हुआ ऐसा कभी नहीं देखा होगा | देखिए Video

वायरल हो रहे 22 सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि महिला अपनी बेटी के साथ स्लाइडिंग झूले पर खेल रही है. तभी उसका भी मन मस्ती करने का हुआ और स्लाइडिंग स्विंग पर जा बैठी. इसमें देख सकते हैं कि महिला इसपर बैठती है कि तभी नन्ही बच्ची ने उसे आगे की तरफ पुश कर दिया. वीडियो में इसके बाद जो दृश्य सामने आता है देखकर पेट पकड़कर हंसेंगे.

दरअसल महिला झूले पर बैठकर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगी उसकी टी-शर्ट लोहे की एंगल में फंस गई. देख सकते हैं कि टी-शर्ट ऊपर ही फंसी रह गई और महिला रपटकर नीचे आ पहुंचकर. इस दौरान वीडियो बना रही अन्य महिला की हंसी भी बैकग्राउंड में साफ सुनी जा सकती है.

यहां देखें वीडियो-

Have you heard about the magic slide?

It can make your clothes disappear 😯 pic.twitter.com/ihH0ItmGEb

— 😎🤟Funny & Viral Videos 🇬🇧 (@Viralmemeguy) November 5, 2021