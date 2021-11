Most Funny Video Today: पाकिस्तान की इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry) अपने बयानों की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार मंहगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया सुनकर हंसी भी नहीं रुकेगी और उनके ज्ञान पर भी सवालिया निशान उठा दिया. मशूहर पत्रकार नायला इनायत (Journalist Naila Inayat) चौधरी का वीडियो शेयर किया है. जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में मंहगाई के स्तर में गिरावट आई है.Also Read - Ladki Ka Video: लड़कों से कैसे पटेंगीं लड़की ने खुद बताया, आते ही Viral हुआ ये वीडियो | देखें

प्रसारण मंत्री चौधरी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आते हैं- ‘प्याज और गार्लिक…यानी जो गार्लिक है. गार्लिक को कहते हैं लहसुन… नहीं अदरक कहते हैं. सॉरी गार्लिक इज अदरक. तो अदरक की कीमतें भी कम हुई हैं.’ पाकिस्तानी मंत्री के इसी बयान पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. Also Read - Insta Reel: Social Media पर फेमस होने के चक्कर में गई मासूम की जान | Must Watch Video

लोगों को कहना है कि गार्लिक का मतलब लहसुन होता है ना की अदरक. ऐसे ही एक यूजर ने कमेंट कर कहा- किसी ने लहसुन कहा, मगर उसके बाद भी अदरक कह डाला. एक यूजर ने लहसुन का फोटो शेयर कर चौधरी से पूछा कि बताएं ये क्या है. नहीं तो क्लास से बाहर खड़े हो जाएं. यहां बता दें कि Garlic को लहसुन और Ginjer को अदरक कहते हैं. Also Read - Ladki Ka Video: पहले लड़की को पकड़ा दिया कटोरा, फिर जो हुआ देखकर हिल जाएंगे | Viral हुआ Video

यहां देखें वीडियो-

"Garlic is adrak," information minister Fawad Chaudhry. One learns a new thing everyday. pic.twitter.com/oXjgey4Kd8

— Naila Inayat (@nailainayat) November 23, 2021