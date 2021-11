Most Viral News Today: सोशल मीडिया की दुनिया में एक मैट्रीमोनी साइट पर दुल्हन से जुड़ा अजीब विज्ञान चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक लड़के ने दुल्हन के लिए ऐसी डिमांड रखी दी जिसे पढ़कर लोगों का सिर चकरा गया. इसमें शख्स ने दुल्हन के शरीर के आकार तक में विशिष्ट मांग रख दी. Betterhalf.ai नाम की एक मैट्रीमोनी साइट पर ये विज्ञापन अपलोड किया गया है.Also Read - Zinda Huye Shakhs ki Maut: 5 दिन में दूसरी बार हुई शख्स की मौत, पोस्टमार्टम से पहले हुआ था जिंदा, अब परिजन बोले...

इसमें दुल्हन की ब्रा और कमर के अलावा पैर के विशिष्ट साइज की भी डिमांड की गई है. साइट पर विज्ञापन देने वाले लड़के ने कहा कि वो ऐसी दुल्हन की तलाश में है जो 5.2-5.4 (हाइट) 32B 32C (ब्रा साइज) और 12-16 वेस्ट साइज वाली हो. शख्स के इस विज्ञापन ने सोशल मीडिया में आते ही खलबली मचा दी है. नेटिजन जमकर विज्ञापन के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं. क्योंकि शख्स ने विज्ञापन में दुल्हन के अंगों के मनपसंद साइज का ज्रिक किया है. Also Read - मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उतारा गया विमान, अस्पताल में महिला यात्री की जांच से जो सामने आया...हंसी नहीं रुकेगी आपकी

Liberal but pro life. Boob size. Height and other requirements of this one Indian man on a matrimonial site! pic.twitter.com/xxljeXAHsG

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) November 19, 2021