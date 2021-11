Viral Video: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के अधिकारियों ने आज बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ पूरे कर्नाटक में 60 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इसमें कलबुर्गी स्थित एक पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर सांता गौड़ा (PWD Junior Engineer Shanta Gowda) के आवास पर भी छापेमारी की गई है. अधिकारियों ने जब तलाशी अभियान चलाया तो ऐसी जगह से काला धन बाहर आया देखकर आम आदमी का सिर ही चकरा जाए. पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.Also Read - Sapna Choudhary Ka Video: सपना चौधरी ने बताया अपने हौसले का राज, आते ही Viral हो गया वीडियो | देखिए

इसमें देख सकते हैं कि एसीबी अधिकारियों ने जब ड्रेनेज पाइप की जांच की तो इसमें लाखों रुपये होने का शक हुआ है. जांच हुई तो शक बिल्कु सही निकला. इसके बाद किसी छड़ी की मदद से इसके अंदर रखे काले धन को बाहर निकाला गया. वीडियो में देख सकते हैं कि ऐसा करते ही ड्रेनेज पाइप के अंदर से नोटों की बरसात होने लगी.

काफी देर तक अंदर से 500 के नोट निकलते रहे जिन्हें एक बाल्टी में रखा गया. न्यूज एजेंसी एएनआई इसका वीडियो शेयर किया है. साथ ही बताया गया कि जूनियर इंजीनियर के घर करीब 13 लाख रुपये बरामद हुए हैं. मामले में नॉर्थ ईस्टर्न रेंज के एसीबी महेश मेघन्ननवर ने बताया कि जूनियर इंजीनियर सांता गौड़ा के घर से कुल 54 लाख रुपये बरामद हुए हैं जिनमें सिर्फ 13 लाख रुपये ड्रेनेज पाइप से निकाले गए हैं.

यहां देखें वीडियो-

#WATCH Karnataka ACB recovers approximately Rs 13 lakhs during a raid at the residence of a PWD junior engineer in Kalaburagi

(Video source unverified) pic.twitter.com/wlYZNG6rRO

— ANI (@ANI) November 24, 2021