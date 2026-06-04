दूसरे पति के लिए 8 बच्चों को छोड़कर चली गई मां, रोते-बिलखते रहे सभी मगर नहीं पड़ा कोई फर्क

महिला अपने सभी बच्चों को छोड़कर दूसरे पति संग चली गई. इस दौरान सबने उसे रोकने की पूरी कोशिश की मगर उसने एक ना सुनी.

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Photo Credit: Ansari5k/X.com

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें जिस तरह की सीन दिखाई दिया उसने सबको भावुक कर दिया. मामला एक मां और उसकी आठ बेटियों से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि मां ने दूसरी शादी कर ली और बेटियों को अकेला छोड़कर पति संग चल पड़ी. महिला का नाम शबनम बीबी बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लाहौर हाईकोर्ट के बाहर उसकी आठ बेटियां रोते हुए अपनी मां को रोकने की कोशिश कर रही हैं. मगर उसने किसी की नहीं सुनी और चुपचाप आगे बढ़ गई.

बेटियों को अकेला छोड़ गई मां

बताया जा रहा है कि यह मामला उस समय अदालत पहुंचा जब गुलाम हुसैन ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि शबनम को उनके पुराने परिवार के लोग जबरन रोककर रखे हुए हैं. मामले की सुनवाई के दौरान शबनम ने अदालत को बताया कि उन्होंने गुलाम हुसैन से अपनी मर्जी से शादी की है और वह उनके साथ रहना चाहती हैं. महिला के बयान को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी. इसके बाद दोनों अदालत परिसर से बाहर निकल गए.

भावुक कर देगा नजारा

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि अदालत के फैसले के बाद शबनम बीबी अपने नए पति गुलाम हुसैन के साथ चली गईं, जबकि उनकी बेटियां पीछे रह गईं. इस दौरान बच्चियां अपनी मां से रुकने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन शबनम ने अपना फैसला नहीं बदला. ये भी बताया जा रहा है कि शबनम की आठों बेटियां उन्हें घेरकर खड़ी हो गईं और उनसे साथ न छोड़ने की विनती करने लगीं. वायरल वीडियो में बच्चियों को रोते और अपनी मां को रोकने की कोशिश करते देखा जा सकता है. एक बेटी ने दावा किया कि उसकी मां ने उस दौरान उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया.

एक्स पर यहां देखिए यह वायरल वीडियो:

बाप गुज़र गया तो मां ने आठों जवान बेटियों न सिर्फ पहचानने से इंकार किया बल्कि दूसरी शादी कर ली ये नजर पाकिस्तानी कोर्ट का बताया जा रहा है जहां पर बेटियों ने मां को अपने घर वापस लाने के लिए पिटिशन दायर की थी पर जज ने मां को अपनी जिंदगी गुजारने का हक़ का हवाला देते हुए शादी करने… pic.twitter.com/J2cRy1nUzl — Anis Ahmad (@Ansari5k) June 2, 2026

इस घटना ने लोगों को भावुक कर दिया है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वायरल वीडियो को Ansari5k नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है.