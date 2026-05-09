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मदर्स डे पर बॉस ने कर्मचारियों को दिया ऐसा तोहफा, पता चलते ही खुशी से उछलने लगे लोग

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर भी बहस शुरू हो गई है. नेटिजन्स वीडियो पर जमकर अपनी राय दे रहे हैं.

Published date india.com Published: May 9, 2026 4:07 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video
कंपनी का बॉस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: मदर्स डे के मौके पर एक कंपनी के फाउंडर ने ऐसा फैसला लिया, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है. जहां आमतौर पर कॉर्पोरेट दुनिया में कर्मचारियों पर टारगेट और काम का दबाव बना रहता है, वहीं इस कंपनी ने अपने स्टाफ को परिवार के साथ समय बिताने का खास मौका दिया. यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. दरअसल दिल्ली की एक कंपनी के सीईओ ने अपने कर्मचारियों के लिए खास घोषणा करते हुए कहा कि जो लोग अपने माता-पिता के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, उन्हें कंपनी की तरफ से 3 दिन की पेड लीव दी जाएगी.

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छुट्टी के साथ 10 हजार रुपये देने का ऐलान

इतना ही नहीं, कर्मचारियों को माता-पिता के साथ घूमने या समय बिताने के लिए 10 हजार रुपये भी दिए जाएंगे. खास बात यह रही कि इस छुट्टी का असर कर्मचारियों की बाकी छुट्टियों पर नहीं पड़ेगा. सीईओ ने अपने वीडियो मैसेज में बताया कि जिंदगी की भागदौड़ में लोग अक्सर उन लोगों को समय देना भूल जाते हैं, जिन्होंने उन्हें यहां तक पहुंचाया. उन्होंने कहा कि माता-पिता बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी खुशियां और आराम तक छोड़ देते हैं. ऐसे में अब वक्त है कि बच्चे भी उनके लिए कुछ खास करें.

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे पॉजिटिव पहल बताया. एक यूजर ने लिखा कि अगर हर कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करे तो लोगों की जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन परिवार के साथ बिताया गया समय उससे भी ज्यादा कीमती होता है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर भी बहस शुरू हो गई है. लोग कह रहे हैं कि कंपनियों को सिर्फ काम ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की निजी जिंदगी और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए. कई यूजर्स ने इस पहल को दूसरे कॉर्पोरेट संस्थानों के लिए भी मिसाल बताया है. हालांकि इस वायरल दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. खासकर मदर्स डे से पहले इस तरह की पहल ने लोगों का दिल जीत लिया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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