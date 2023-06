Motivation Ka Video: निराश टीम के अंदर शख्स ने भर दिया जोश, दी ऐसी स्पीच तुरंत रिचार्ज हो गए सभी | वीडियो

Motivation Ka Video: सभी के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब वे पूरी तरह से निराश हो जाते हैं. किसी काम में उनका मन नहीं लगता है और ऐसे में जरूरत होती है तो एक मोटिवेशन की. अगर सही से किसी को मोटिवेट किए जाए तो वह भारी से भारी काम को भी आसानी से निपटा लेते हैं. उसके अंदर कभी हार ना मानने का जज्बा आ जाता है. सोशल मीडिया पर मोटिवेशन से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई जोश से भर जाता है. अभी फिर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स अपनी टीम के अंदर अपने स्पीच से जोश भर रहा है. देखते ही देखते उसने पूरी टीम को रिचार्ज कर दिया. शख्स का वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स अपनी सेल्स टीम को शानदार काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है. देखते ही देखते उसने ऐसा स्पीच देना शुरू कि सभी टीम मेंबर्स एक्साइटेड हो गए. सभी ने उसके पीछे-पीछे शब्दों को दोहराना शुरू किया. कुछ ही सेकेंड में सेल्स टीम के सारे सदस्त जोश से भर गए. इस शख्स ने जिस तरह से अपनी टीम को शानदार काम करने के लिए कुछ ही मिनट में प्रेरित किया वो शानदार है. इस पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी खूब सामने आ रही हैं.

मोटिवेशन से जुड़े इस वीडियो को @StateOfLinkedIn नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. एक यूजर ने इस पर कॉमेंट किया है, ‘मैं इसे देखना बंद नहीं कर सकता.’ एक और यूजर ने कॉमेंट किया है, ‘ये किसी को भी पंप कर सकता है.’ अब ये वीडियो कहां और किस जगह का है उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है. चंद सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगा है.