Mrs Sri Lanka Video: मिसेज श्रीलंका ( Mrs Sri Lanka) के स्टेज पर हाई-प्रोफाइल ड्रामा हुआ है. ड्रामा भी ऐसा जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता हो. इसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है.

ये प्रतियोगिता रविवार को आयोजित की गई थी. इसमें पुष्पिका डिसिल्वा (Pushpika De Silva) ने मिसेज श्रीलंका का खिताब हासिल किया.

पुष्पिका को जल्द ही ताज भी पहना दिया गया. पर थोड़ी ही देर में उनके सिर पर पहने ताज को उनसे ले लिया गया. वजह ये बताई गई कि पुष्पिका तलाकशुदा हैं.

हद तो तब हो गई जब पुष्पिका से ये ताज छीनकर पहले रनर-अप को दे दिया गया. लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब हो रहा है.

जूरी ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि नियमानुसार एक तलाकशुदा महिला को ताज नहीं दिया जा सकता.

यह पूरी घटना नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट हो रही थी और उसके बाद ही वायरल होने लगी. एक नहीं बल्कि कई वीडियोज सोशल मीडिया पर हैं.

ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ. ताज छीने जाने के बाद पुष्पिका ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि इस घटना से उनके सिर पर चोटें आईं.

