MS Dhoni Atharva: महेंद्र सिंह धोनी का हर अंदाज फैन्स को पसंद आता है. वो भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फैन्स के दिलों पर अभी भी राज करते हैं. महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही आईपीएल के अगले सीजन में एक बार फिर सीएसके की तरफ से खेलते दिखेंगे. लेकिन उससे पहले उन्होंने फैन्स को तगड़ा सरप्राइज दे दिया है. महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अपने आगामी मेगा ग्राफिक उपन्यास 'अथर्व- द ओरिजिन' का मोशन पोस्टर जारी किया है. उन्होंने इसके टीजर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी किया है. टीजर में वो बिल्कुल एक योद्धा के लुक में नजर आ रहे हैं. उनके इस लुक पर पूरा इंटरनेट क्रेजी हो गया है.

महेंद्र सिंह धोनी अपने ग्राफिक उपन्यास ‘अथर्व- द ओरिजिन’ के मोशन पोस्टर में प्रशंसकों को अथर्व की दुनिया की एक झलक देते हैं और साथ ही एक सुपरहीरो के रूप में क्रिकेटर के पहले लुक की झलक भी दिखाते हैं. पाठकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करने के प्रयास में, रचनाकारों ने अथर्व की रहस्यमय दुनिया को बनाने के लिए कई वर्षो तक कलाकारों की एक टीम के साथ लगन से काम किया है. पाठकों को एक अलग ब्रह्मांड में टेलीपोर्ट करते हुए, रमेश थमिलमनी द्वारा लिखित, एम वी एम वेल मोहन की अध्यक्षता में और विन्सेंट आदिकलराज और अशोक मनोर द्वारा निर्मित, इस ग्राफिक उपन्यास में 150 से अधिक चित्रण हैं जो मनोरंजक, रसपूर्ण कथा प्रस्तुत करते हैं.

महेंद्र सिंह धोनी ने इस योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा, “मैं इस परियोजना से जुड़कर रोमांचित हूं. ‘अथर्व – द ओरिजिन’ एक आकर्षक कहानी के साथ एक मनोरम ग्राफिक उपन्यास है.” थमिलमणि ने कहा कि ‘अथर्व-द ओरिजिन’ उनके दिल के करीब एक ड्रीम प्रोजेक्ट था. महेंद्र सिंह धोनी द्वारा फैन्स को दिए गए सरप्राइज पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.