MS Dhoni Sakshi Dhoni Dance Video: एमएस धोनी (MS Dhoni) जो भी करते हैं, सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती है. उनके लाखों फॉलोअर्स उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं. पर अब उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वे गजब का डांस कर रहे हैं. ये वीडियो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वे ये डांस साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) संग कर रहे हैं.

ये वीडियोज साक्षी धोनी की खास दोस्त की शादी के हैं. इस इवेंट की काफी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं.

लोगों ने लंबे समय बाद माही को इतनी मस्ती करते देखा है. इन वीडियोज में धोनी गोल्डन रंग के कुर्ते-पजामे में, और दूसरे में ब्लैक रंग के सूट में नजर आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by . (@msdians.fc)

Blessing your feed with morning dose of Happiness #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/JwZPUROZ8s — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) February 16, 2021

इस वायरल वीडियो में साक्षी धोनी डांस कर रही हैं. धोनी पीछे खड़े हैं. पर धीरे-धीरे बीट्स पर उनका साथ भी दे रहे हैं.

साक्षी धोनी के साथ उनकी कुछ दोस्त भी दिख रही हैं. सबकी मस्ती देखकर, भला कौन इनमें शामिल न हो जाए.

बता दें कि सोशल मीडिया पर धोनी के अलावा उनकी बेटी जीवा भी काफी लोकप्रिय हैं. उनके हर पोस्ट को लाखों लाइक्स मिलते हैं.