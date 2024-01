Mt Fuji Photo: प्लेन से ज्वालामुखी की तस्वीरें खींच रहा था शख्स, बुजुर्ग कपल ने कर दिया ऐसा काम, तस्वीर वायरल

फ्लाइट में सफर करने का अपना अलग ही मजा है. जहां कुछ लोग कम्फर्ट के लिए फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं तो वहीं, कुछ लोग जल्दी पहुंचने के लिए. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही पोस्ट वायरल हो रहा है जहां एक कपल ने दूसरे शख्स के लिए अपना कम्फर्ट जोन छोड़ दिया. वायरल हो रही तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब्दुल्ला ग़ज़नफ़र नामक एक शख्स ने पोस्ट किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा- आप इस तस्वीर की सबसे ज्यादा सराहना करेंगे.वे बीच से हट गए ताकि मैं माउंट फ़ूजी की तस्वीर ले सकूं. अब्दुल्ला फ्लाइट में इस बुजुर्ग जोड़े के अगली तरफ की सीट पर बैठा था.जैसे ही इस कपल ने एक शख्स खिड़की के बाहर नजर आ रहे जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ पर ‘माउंट फ़ूजी’ ज्वालामुखी की तस्वीर लेते देखा तो उसकी सुविधा के लिए ये दोनों मुस्कुराते हुए झुक गए.

अब्दुल्ला ने पोस्ट में बताया- यह बताना चाहता हूं, जो इस तस्वीर को और भी खास बनाता है कि मैंने उन्हें हटने के लिए नहीं कहा था. दरअसल वह मुझे सीट के दूसरी तरफ से ये तस्वीरें लेने की कोशिश करते हुए देख रहे थे. और जब मैं ऐसा नहीं कर सका तो, मुझे निराश होता हुआ देखकर तुरंत मुस्कुराते हुए झुक गए. ताकि मैं एक बेहतर तस्वीर खींच सकूं. उनके इस अंदाज ने मुझे दोबारा कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया.

A person who avoided Mt. Fuji foreigners who wanted to take photos of Mt. Fuji is becoming a hot topic overseas. pic.twitter.com/KLbpQGqN4p

— Malik Ali Awan (@MalikAliiAwan) January 5, 2024