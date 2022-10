Mulayam Singh Yadav: समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav Death) का आज सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया. उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या, सांस लेने में तकलीफ और यूरिन संक्रमण के बाद 22 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ मगर आखिर में स्थिति खराब होती चली गई.Also Read - Mulayam Singh Yadav Dies: मुलायम सिंह यादव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, सपा के संस्थापक को बताया जमीन से जुड़ा नेता | Watch Video

महीने की शुरुआत में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और समय-समय पर डॉक्टर उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करते रहे. मगर आखिर में 82 वर्षीय यूपी का ये दिग्गज नेता जिंदगी की जंग हार गया. सपा संरक्षक के निधन की खबर सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड पर हैं और लोग उनके बारे में जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पिता के निधन की खबर साझा की. उन्होंने लिखा- 'मेरे आदरणीय पिता जी और सबके नेता जी नहीं रहे.'

मेरे आदरणीय पिता जी और सबके नेता जी नहीं रहे – श्री अखिलेश यादव — Samajwadi Party (@samajwadiparty) October 10, 2022

सपा नेता के निधन पर पीएम मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘मुलायम सिंह यादव ने पूरी लगन से लोगों की सेवा की और जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के आदर्शों के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.

Shri Mulayam Singh Yadav Ji was a remarkable personality. He was widely admired as a humble and grounded leader who was sensitive to people’s problems. He served people diligently and devoted his life towards popularising the ideals of Loknayak JP and Dr. Lohia. pic.twitter.com/kFtDHP40q9 — Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2022

उन्होंने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में अलग पहचान बनाई. वह आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के प्रमुख सिपाही थे. एक अन्य ट्वीट में पीएम ने कहा, ‘रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव ने भारत को मजबूत बनाने के लिए काम किया.’

Mulayam Singh Yadav Ji distinguished himself in UP and national politics. He was a key soldier for democracy during the Emergency. As Defence Minister, he worked for a stronger India. His Parliamentary interventions were insightful and emphasised on furthering national interest. pic.twitter.com/QKGfFfimr8 — Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2022

I had many interactions with Mulayam Singh Yadav Ji when we served as Chief Ministers of our respective states. The close association continued and I always looked forward to hearing his views. His demise pains me. Condolences to his family and lakhs of supporters. Om Shanti. pic.twitter.com/eWbJYoNfzU — Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2022

पहलवान विजेंद्र सिंह ने लिखा, ‘भगवान आपकी आत्मा को शांति दे पहलवान जी.’

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सपा संरक्षक को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि सपा संस्थापक के निधन पर गहरी संवेदना. एक अनुभवी राजनेता के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का योगदाव बहुत बड़ा था. भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे. दिवंगत आत्मा को शांति मिले.

My heartfelt condolences on demise of founder-patron of @samajwadiparty, former central minister & former CM of UP, Sh #MulayamSinghYadav ji. As a veteran politician his contribution was immense. May his family find strength to bear this loss. May the departed soul rest in peace. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 10, 2022

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सपा के नेता के निधन पर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन का दुखद समाचार मिला. भारतीय राजनीति में उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षामंत्री व सामाजिक न्याय के सशक्त पैरोकार के रूप में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.

श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। भारतीय राजनीति में उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षामंत्री व सामाजिक न्याय के सशक्त पैरोकार के रूप में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।@yadavakhilesh व अन्य सभी प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 10, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और अखिलेश यादव से बात की.