Mumbai Local Train: लोकल ट्रेनों को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है. लॉकडाउन में ट्रेनों का परिचालन रुकने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. अब जबकि 11 महीनों के बाद ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं, तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो किसी को भी इमोशनल कर दे.

वायरल तस्वीर में शख्स लोकल ट्रेन में चढ़ने से पहले सिर झुकाकर ट्रेन को प्रणाम करता है. बिल्कुल उसी तरह जैसे हम-आप किसी मंदिर की चौखट पर करते हैं.

ये तस्वीर आनंद महिंद्रा ने ट्वीट की है. उन्होंने लिखा,

The soul of India… I pray we never lose it…

देखें पोस्ट-

The soul of India… I pray we never lose it… https://t.co/Xw48usPnew — anand mahindra (@anandmahindra) February 3, 2021

खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट को 20 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके थे. लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं, साथ ही इस तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं-

Hope this gentleman had calculated the time of the trains departure .

From safety point of view, not an intelligent act . God is as much inside the train too . — Dinesh Trivedi (@DinTri) February 3, 2021

Mumbai ki local main yeh koshish naa kare… Sidha andar chale jaaoge… 😂 pic.twitter.com/qDo8Es7KbC — Subhash Sharma (@Subhash33875762) February 4, 2021

This is so touching n shows so much importance of this mode of transport in our lives..its truly the lifeline❤️❤️❤️❤️❤️…

Best pic taken till date — Rujuta M (@RujutaM1) February 3, 2021

Aweeeee Indians do value things from core of their hearts this shows how much loving hearts we Indians have. — Minaai (@Minaai59117840) February 4, 2021

बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण आम जनता के लिए 22 मार्च 2020 से लोकल ट्रेन बंद कर दी गई थीं. केवल आवश्यक सेवाओं के लिए इन्हें 15 जून से बहाल किया गया था. पर, अब नए साल में इन्हें आम जनता के लिए खोला गया है.