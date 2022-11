Mumbai Local Train Video: मुंबई के मानखुर्द रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर मंगलवार की दोपहर को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जिसमें ट्रेन से गिरी एक महिला और उसके बच्चों की जान चली जाती, लेकिन आरपीएफ के जवानों की जांबाजी ने महिला और उसके बच्चे की जान बचा ली. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिला और उसका बच्चा मौत के मुंह में जाने से बच जाते हैं.Also Read - Viral Video: अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुसकर बंदर ने मचाया उत्पात, मरीजों की डर के मारे हालत हुई खराब | Watch Video

वीडियो में दिख रहा है कि महिला अपने बच्चे के साथ आती है. भीड़ और धक्का-मुक्की के बीच महिला का संतुलन बिगड़ जाता है. तभी ट्रेन चल पड़ती है और महिला के हाथ से बच्चा गिर जाता है. अचानक वहीं तैनात आरपीएफ अपराध शाखा के जवान अक्षय सोये ने बच्चे को कूदकर चलती ट्रेन से गिरने से बचा लिया. इस दौरान वह भी ट्रेन के नीचे आते-आते बचे. इस जांबाजी का वीडियो देख आप भी सकते में आ जाएंगे.

#WATCH | Mumbai: Two jawans of the Crime Wing of RPF (Railway Protection Force) saved the lives of a woman and her child who fell off a moving local train due to the jostling of passengers after they boarded it at Mankhurd Railway Station.

(Source: RPF) pic.twitter.com/rHKyxhXYXT

