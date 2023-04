Mumbai Stuntman Arrest: मुंबई पुलिस ने दो लड़कियों के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करने के आरोप में 24 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है. बाइक पर स्टंट करते हुए उसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की. आरोपी की पहचान फैयाज कादरी के रूप में हुई है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ एन्टॉप हिल और वडाला टीटी थानों में मामले दर्ज हैं.

अधिकारी ने कहा, ‘आरोपी का दो लड़कियों के साथ अपनी बाइक पर खतरनाक स्टंट करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर हाल में वायरल हुआ. घटना शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) इलाके में हुई थी.’ उन्होंने बताया, ‘वीडियो सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया और उसे पकड़ने के लिए टीम गठित की गई. गुप्त सूचना के बाद आरोपी को रविवार को दबोच लिया गया.’