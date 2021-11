Murgi Aur Baaz Ki Ladai: इंटरनेट की दुनिया लाखों करोड़ों वीडियो से भरी पड़ी है. यहां ऐसे वीडियो की भी भरमार है जिन्हें देखकर खूब हैरानी होती होती है. अभी एक ऐसा ही वीडियो हर तरफ छाया हुआ है जिसमें जो कुछ होता है देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा. वीडियो एक मुर्गी और आसमान के सबसे खतरनाक शिकारी बाज की लड़ाई से जुड़ा है, जिसे अभी तक अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर हजारों लाखों बार देखा जा चुका है.Also Read - Ladki Ka Video: हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट करने लगी लड़की, फिर जो हुआ हंसी ना रुकेगी | देखें ये मजेदार वीडियो

वायरल हो रहे चंद सेकंड के वीडियो एक मुर्गी खुले में मैदान में अपने चूजों के साथ टहलती नजर आती है. तभी आसान शिकार समझकर बाज वहां आ पहुंचा. देख सकते हैं कि बाज के आते ही मुर्गी बुरी तरह डर गई और वहां से भाग निकली. मगर अगले ही पल उसे अपने बच्चों के खतरे में होने का अहसान हुआ है और पलक झपकते ही बाज के सामने आ खड़ी हुई. इसके बाद फ्रेम में जो कुछ नजर आता है हैरान कर देने वाला है.

मुर्गी ने अपने वजूद की परवाह किए बिना तुरंत बाज पर हमला कर दिया. वो अपने पंजों और चोंच से लगातार बाज पर हमला करती है और आसमान के सबसे खतरनाक शिकारी को चूजों से दूर होने पर मजबूर होना पड़ गया.

यहां देखें वीडियो-

Mother’s Power(MP) is far stronger than Horse Power(HP)… pic.twitter.com/JxPo9kEJ69

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 18, 2021