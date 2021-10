Murgi Aur Bachche Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज हजारों लाखों की संख्या में वीडियो अपलोड किए जाते हैं और इनमें कुछ वायरल भी होते हैं. मगर कुछ ही वीडियो होते हैं जो अपने यूनिक कंटेंट की वजह से दिल को छू जाते हैं. इस समय एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में बहुत देखा जा रहा है. वीडियो एक मुर्गी और उसके दोस्त छोटे बच्चे से जुड़ा है, जिसमें ऐसा कुछ नजर आता है जो दिल को छू लेगा.Also Read - Pregnant Woman Ka Dance: गर्भवती महिला ने किया ऐसा जबरदस्त डांस, लास्ट के स्टेप ने तो मचा दिया धमाल | Viral हुआ Video

वायरल हो रहे चंद सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा हेयरकट कराकर जब अपनी मुर्गी के पास पहुंचा उसने पहचानने से इनकार कर दिया. इसमें देख सकते हैं कि करीब चार साल का बालक कटिंग कराकर सीधे अपनी मुर्गी के पास पहुंचा. उसे देखते ही मुर्गी भी दौड़कर वहीं पहुंच गई, मगर बच्चे के बालों की कटिंग देखकर वो थोड़ी असमंजस पड़ गई. Also Read - Funny Video: शख्स ने ऐसी साइकिल चलाई, सुनील ग्रोवर भी बोल उठे- Mission Impossible | देखिए मजेदार वीडियो

आप देख सकते हैं कि मुर्गी बच्चे की बाहों से निकलकर उसके बराबर में जा पहुंची. हालांकि चंद लम्हे बाद जब उसे महसूस हुआ कि चेहरा जाना पहचाना है तो तुरंह वहीं पहुंच गई. वीडियो में ये दृश्य देखना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. Also Read - बेहद 'रोमांटिक' हैं Darling Prabhas, शरमा कर बोलें- तुम जाओ! मैं अपनी आँखें बंद करता हूं

यहां देखें वीडियो-

Chicken isn’t so sure about her buddy after his hair cut.. pic.twitter.com/G5bmrQ1Xw7

— Buitengebieden (@buitengebieden_) October 26, 2021