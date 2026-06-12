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मुसलमान है इसलिए इंटरव्यू तक नहीं लिया, बेंगलुरु में ऐसा क्या हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया

लिंकडिन पर शेयर हुई ये पोस्ट अब वायरल है और इसपर लोगों ने हैरानी जताई है. इस मामले में लोगों ने तीखी प्रतिक्रियां भी दी हैं.

Written by: Ikramuddin
Updated: June 12, 2026, 6:25 PM IST
Bengaluru Shocking News
दावा किया गया कि शख्स को सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि वो मुस्लिम था. (Photo/Meta AI)
Ajab Gajab News: सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने धर्म और नौकरी को लेकर नई बहस छेड़ दी है. दरअसल एक लॉ स्टूडेंट ने दावा किया है कि उसके एक दोस्त को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इंटरव्यू का मौका तक नहीं दिया गया. लिंकडिन पर शेयर हुई ये पोस्ट अब वायरल है और इसपर लोगों ने हैरानी जताई है. इस मामले में लोगों ने तीखी प्रतिक्रियां भी दी हैं. बताया गया कि बेंगलुरु में लॉ स्टूडेंट मोहम्मद अमीन ने LinkedIn पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि उसके दोस्त को नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद इंटरव्यू से पहले ही बाहर कर दिया गया. अमीन के मुताबिक इसका कारण उसकी योग्यता या अनुभव नहीं बल्कि उसका धर्म बताया गया.

क्या है पूरा मामला

पोस्ट में एक कथित व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया से जुड़े शख्स की तरफ से कथित तौर पर लिखा गया था कि उम्मीदवार मुस्लिम है, इसलिए उसमें दिलचस्पी नहीं है. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और पोस्ट में संबंधित कंपनी का नाम भी सार्वजनिक नहीं किया गया. अमीन ने अपने पोस्ट में लिखा कि कानून की किताबों में समानता और भेदभाव रहित व्यवस्था की बातें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े होते हैं. उनका कहना था कि हर व्यक्ति के पास कानूनी लड़ाई लड़ने का समय, संसाधन या मानसिक क्षमता नहीं होती.

मामले में क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. कई यूजर्स ने इसे समाज में मौजूद पूर्वाग्रहों का उदाहरण बताया. कुछ लोगों का कहना था कि आज भी कई जगहों पर लोगों का असेसमेंट उनकी प्रतिभा के बजाय उनकी पहचान के आधार पर किया जाता है. वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में यूजर्स ने पोस्ट में ठोस सबूत और कंपनी की पहचान उजागर ना किए जाने पर सवाल उठाए. कई लोगों ने पूछा कि अगर ऐसा सचमुच हुआ है तो तो संबंधित कंपनी और भर्ती शामिल शख्स का नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके.

सत्यता पर उठाए गए सवाल

एक यूजर ने लिखा कि केवल स्क्रीनशॉट के आधार पर किसी गंभीर आरोप को सही मान लेना उचित नहीं होगा. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि अगर दावा सही है तो यह बेहद चिंताजनक मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए. फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. घटना की पुष्टि नहीं हुई है और इंडिया डॉट कॉम हिंदी भी इस मामले में की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.
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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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