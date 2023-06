रथ यात्रा के लिए रोक दिया पत्नी का अंतिम संस्कार, मुस्लिम शख्स ने पेश की मिसाल

मानवता का दिल छू लेने वाला प्रदर्शन करते हुए गुजरात में शाहपुर निवासी सलीम अब्दुल शेख को 20 जून को रथ यात्रा जुलूस के दौरान भाईचारे के अपने कार्य के लिए शहर पुलिस से प्रशंसा मिली.

दुखद बात यह है कि रथयात्रा के दिन ही शेख की पत्नी का बीमारी के कारण निधन हो गया. जुलूस मार्ग के किनारे स्थित उनके निवास ने एक अनोखी चुनौती पेश की. शव को अस्पताल से उनके घर और फिर कब्रिस्तान तक ले जाना जरूरी था.

रथयात्रा की जोरदार तैयारियों के बीच पुलिस ने शव के परिवहन की सुविधा के लिए कदम आगे बढ़ाया. संबंधित अधिकारियों ने शेख से संपर्क किया और दफन व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी.